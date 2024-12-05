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Біткоїн підстрибнув до 100 тисяч доларів — у чому причина

5 грудня 2024 06:45
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Трамп запровадив рішення адміністрації, які зміцнили позиції біткоїна до 100 тисяч доларів
Трамп та біткоїн. Ілюстративний колаж: росЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Ціна біткойна вперше досягла 100 000 доларів, піднявшись до нового рекорду. Це сталося відразу після того, як новообраний президент Дональд Трамп оприлюднив рішення адміністрації, які вважаються ключовими для впровадження політики, сприятливої ​​для криптовалют, коли він вступить на посаду в січні. 

Про це повідомляє CNN.

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Вартість біткоїна. Фото: Google Finance

Головним серед обраних осіб є Пол Аткінс, якого Трамп має намір призначити керівником Комісії з цінних паперів і бірж, яка регулює криптовалюту. Очікується, що Аткінс, криптозахисник і колишній комісар Комісії, регулюватиме криптовалюту більш м’яко, ніж Гері Генслер, який очолює Комісію при адміністрації Байдена.

Цікаво, що біткойн зріс на 130% за рік, причому значна частина його зростання припадає на післявиборче ралі. Його показники значно випереджають індекс S&P 500, який зріс на 28% за той самий період.

Трамп колись назвав криптовалюту "не грошима", але за кілька місяців до свого переобрання зробив повний розворот, намагаючись залучити молодих виборців.

У липні Трамп виступив хедлайнером найбільшої криптовалютної конвенції в Нешвіллі, де він пообіцяв створити "стратегічний національний запас біткойнів" і зберегти біткойни, які уряд конфіскує у злочинців, а не продавати їх на аукціоні".

Нагадаємо, у неділю, 10 листопада, вперше ціна біткоїна досягла 80 тисяч доларів, що стало новим історичним рекордом. Відтоді ціна продовжує зростати. 

Раніше ми писали, що штучний інтелект (ШІ) швидко розвивається, надаючи людям значну допомогу в різних сферах. Зокрема, ШІ може сприяти збільшенню заробітків на криптовалюті.

США Дональд Трамп біткоін криптовалюта фінанси криптовалютний ринок

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