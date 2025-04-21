Тарифы на воду — какими могут быть цены в 2025 году

Человек считает деньги, а на столе лежат квитанции за коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине тарифы на водоснабжение и водоотвод должны оставаться на уровне 2022 года, поскольку Верховная Рада ввела мораторий, запретив пересматривать цены на ряд коммунальных услуг. Но власти на местах имеют право пересматривать тарифы самостоятельно, без одобрения Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ).

Тем временем, как заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, тарифы на холодную и горячую воду для населения могут пересмотреть уже в 2025 году, несмотря на введенный мораторий.

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Как отметил Корольчук, о новых тарифах могут объявить в конце лета или осенью.

"Повышение тарифов, к сожалению, должно быть, потому что компании-поставщики несут убытки, их нужно покрывать, и они их закладывают нам в тариф. Если бы компании могли провести модернизацию, отремонтировать трубы, то тарифы не были бы такими высокими", — сказал он.

По его словам, в каждом регионе страны тарифы разные. В среднем тариф на холодную воду у потребителей, которые установили счетчики, составляет 30-40 грн, тогда как должно быть 60 грн за кубометр. Тариф на горячую воду в среднем составляет 90-100 грн, однако его нужно повысить до 150 грн.

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Корольчук рекомендует минимизировать использование воды в быту. Например, находиться под душем не 20 мин, а 10 мин. Также можно использовать стиральные машины, которые тратят меньше воды.

Сколько в среднем платят за воду в Украине

По максимальному тарифу по состоянию на апрель 2025 года платят жители Запорожья — 65,55 грн/куб.м. Тариф включает:

водоотведение — 40,51 грн/куб.м;

водоснабжение — 25 грн/куб.м.

А жители Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Харьковской, Сумской и еще ряда областей платят от 28 до 36 грн/куб метр воды.

Ранее в Минэнерго объяснили, будут ли платить украинцы больше за электроэнергию и газ. Там прокомментировали информацию из соцсетей о повышении цен.

Также мы рассказывали, что некоторые клиенты с 1 мая 2025 года заплатят дополнительно за техническое обслуживание зданий. Доплачивать придется почти по 1 тыс. грн.