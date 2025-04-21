Тарифи на воду — якими можуть бути ціни у 2025 році

Людина рахує гроші, а на столі лежать квитанції за комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні тарифи на водопостачання та водовідведення мають залишатися на рівні 2022 року, оскільки Верховна Рада запровадила мораторій, заборонивши переглядати ціни на низку комунальних послуг. Але влада на місцях має право переглядати тарифи самостійно, без схвалення Національної комісії, що регулює енергетику і комунальні послуги (НКРЕКП).

Тим часом, як заявив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, тарифи на холодну та гарячу воду для населення можуть переглянути вже у 2025 році, попри запроваджений мораторій.

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Як зауважив Корольчук, про нові тарифи можуть оголосити наприкінці літа або восени.

"Підвищення тарифів, на жаль, має бути, тому що компанії-постачальники зазнають збитків, їх потрібно покривати, і вони їх закладають нам у тариф. Якби компанії могли провести модернізацію, відремонтувати труби, то тарифи не були б такими високими", — сказав він.

За його словами, у кожному регіоні країни тарифи є різними. У середньому тариф на холодну воду у споживачів, які встановили лічильники, становить 30-40 грн, тоді як має бути 60 грн за кубометр. Тариф на гарячу воду в середньому становить 90-100 грн, однак його потрібно підвищити до 150 грн.

Як українцям зекономити гроші у разі подорожчання

Корольчук рекомендує мінімізувати використання води в побуті. Наприклад, перебувати під душем на 20 хв, а 10 хв. Також можна використовувати пральні машини, які витрачають менше води.

Скільки у середньому платять за воду в Україні

За максимальним тарифом станом на квітень 2025 року платять жителі Запоріжжя — 65,55 грн/куб.м. Тариф включає:

водовідведення – 40,51 грн/куб.м;

водопостачання — 25 грн/куб.м.

Натомість жителі Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Харківської, Сумської та ще низки областей сплачують від 28 до 36 грн/куб метр води.

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