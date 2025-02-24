Выплаты для военных — кто получит вознаграждение в 100 тыс. грн в марте

Украинский боец. Фото: Генштаб/Facebook

Украинские силовики, которые привлечены к боевым действиям, получат дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн в марте 2025 года. В частности, такое право на выплаты распространяется на бойцов, которые выполняют боевые задачи на оккупированных территориях или на территории России.

Об этом говорится в объяснении Министерства обороны Украины.

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Кому из военных предусмотрена дополнительная выплата в 100 тыс. грн

Доплату в 100 тыс. грн в марте 2025 года смогут получить служащие таких силовых блоков:

Вооруженных Сил;

Нацгвардии;

Службы безопасности;

Госспецсвязи;

Госпогранслужбы;

Госслужбы спецсвязи;

Госспецтрансслужбы;

Нацполиции;

специалисты ПВО и разминирования;

пилоты самолетов.

Соответствующая выплата предназначена исключительно для тех силовиков, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения с противником. Вознаграждение доступно:

тем, кто выполняет боевые или специальные задачи в первом эшелоне обороны;

тем, кто выполняет задачи по наступлению на расстоянии до ротного опорного пункта включительно;

тем, кто выполняет боевые задачи между позициями Вооруженных сил и агрессором;

тем, кто выполняет задачи на оккупированных территориях РФ;

тем, кто выполняет боевые задачи также на российской территории.

Военнослужащие ВСУ имеют право на ежемесячное дополнительное вознаграждение за деятельностью во время службы и статусом подразделений, в состав которых они входят.

Кто еще получит доплату в 100 тыс. грн

Доплату в размере 100 тыс. грн, кроме военных на передовой, получат те из бойцов, которые находятся на стационарном лечении.

Также в соответствии с постановлением Кабинета министров №168, 100 тыс. грн должны получать те, кто находится в отпуске для лечения после тяжелого ранения. В связи с этим те, кто получил ранение легкой или средней степени тяжести, не смогут претендовать на такую доплату во время пребывания в отпуске для лечения.

Выплату за травму осуществляют на основе медицинской справки об обстоятельствах травмы, имеющей форму пять. Ее должны выдать в воинской части. В документе должно быть указано, что травма была получена во время защиты страны. Также в справке должно быть указано, что боец:

имел средства индивидуальной защиты;

не совершал уголовных правонарушений;

не нанес сам себе телесных повреждений;

не находился в состоянии алкогольного/наркотического опьянения.

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