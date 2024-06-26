Зарплаты в Укрэнерго — бойцы возмущены заоблачными доходами чиновников

Здание Укрэнерго. Фото: Ukrenergo

Украинские военнослужащие возмущены заработной платой руководства ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", которая превышает стотысячные выплаты бойцов на передовой. Только за время полномасштабной войны зарплата выросла вдвое.

Об этом говорится в публикации военнослужащего Кирилла Сазонова, ссылающегося на официальные отчеты финансирования оплаты труда государственной энергокомпании.

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Как отметил военный, он удивлен стремительным ростом уровня зарплат офисных чиновников Укрэнерго, приведя пример из официальных данных. Так, в 2022 году руководители государственного предприятия получили суммарно 18 млн гривен, а в 2023-м — 29 млн гривен. За пять месяцев 2024 года — более 18 млн гривен.

"В целом с начала войны из бюджета на зарплаты руководству госкомпании израсходовано 64 млн грн", — написал Сазонов.

Он отметил, что всему должен быть предел, ведь простые украинцы, в частности, энергетики, получают мизер, а военные рискуют жизнью на передовой, тогда как чиновники в офисах получают во время войны миллионные доходы.

Так, по его словам, линейные энергетики, которые круглосуточно вынуждены чинить подстанции, получают зарплату в 25-30 тыс. гривен, а директор госкомпании — не менее 2 млн гривен в месяц.

"Напомню, что наши военные "на нуле" получают 100 тыс. А руководитель госкомпании Кудрицкий, сидя в кабинете в Киеве, назначил себе зарплату в 2 млн. Я военный, а не политический активист, но всему же есть предел", — резюмировал боец, добавив ссылку на публичные данные о зарплатах в Укрэнерго.

Скриншот. Источник: FB бойца Кирилла Сазонова

Отчет о доходах руководства Укрэнерго

Ранее на фоне массовых длительных отключений электроэнергии в Украине и призывов к гражданам по поводу тотальной экономии энергоресурса в НЭК "Укрэнерго" опубликовали доходы работников руководящего звена. Согласно обнародованной информации, в среднем месячная заработная плата одного члена правления составляет более 2 млн гривен.

Как говорится в данных компании, в частности, общая сумма заработной платы, начисленной за май 2024 года "главе правления НЭК "Укрэнерго" Кудрицкому В.Д., членам правления Брехту А.А., Скрипнику А.И., Галагану С.В., Немировскому А.И. достигла 1 760 976,30 грн". Там добавили, что сумма включает начисление основной части заработной платы и других выплат, предусмотренных договорами.

Источник: Укрэнерго

Что еще стоит знать

Напомним, в прошлом году членам правления НАК "Нафтогаз Украины" выплатили десятки миллионов гривен в виде зарплаты. Об этом свидетельствует информация в декларациях за прошлый год.

Также мы писали, что судьи обнародовали декларации по полученным доходам. Некоторые работники Фемиды в среднем получают около 430 тыс. гривен.