Зарплаты в Укрэнерго — бойцы возмущены заоблачными доходами чиновников

Бойцы возмущены зарплатами в Укрэнерго, которые выше выплат на передовой
Украинские военнослужащие возмущены заработной платой руководства ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", которая превышает стотысячные выплаты бойцов на передовой. Только за время полномасштабной войны зарплата выросла вдвое.
Об этом говорится в публикации военнослужащего Кирилла Сазонова, ссылающегося на официальные отчеты финансирования оплаты труда государственной энергокомпании.
Позиция бойца по поводу заоблачных зарплат чиновников
Как отметил военный, он удивлен стремительным ростом уровня зарплат офисных чиновников Укрэнерго, приведя пример из официальных данных. Так, в 2022 году руководители государственного предприятия получили суммарно 18 млн гривен, а в 2023-м — 29 млн гривен. За пять месяцев 2024 года — более 18 млн гривен.
"В целом с начала войны из бюджета на зарплаты руководству госкомпании израсходовано 64 млн грн", — написал Сазонов.
Он отметил, что всему должен быть предел, ведь простые украинцы, в частности, энергетики, получают мизер, а военные рискуют жизнью на передовой, тогда как чиновники в офисах получают во время войны миллионные доходы.
Так, по его словам, линейные энергетики, которые круглосуточно вынуждены чинить подстанции, получают зарплату в 25-30 тыс. гривен, а директор госкомпании — не менее 2 млн гривен в месяц.
"Напомню, что наши военные "на нуле" получают 100 тыс. А руководитель госкомпании Кудрицкий, сидя в кабинете в Киеве, назначил себе зарплату в 2 млн. Я военный, а не политический активист, но всему же есть предел", — резюмировал боец, добавив ссылку на публичные данные о зарплатах в Укрэнерго.
Отчет о доходах руководства Укрэнерго
Ранее на фоне массовых длительных отключений электроэнергии в Украине и призывов к гражданам по поводу тотальной экономии энергоресурса в НЭК "Укрэнерго" опубликовали доходы работников руководящего звена. Согласно обнародованной информации, в среднем месячная заработная плата одного члена правления составляет более 2 млн гривен.
Как говорится в данных компании, в частности, общая сумма заработной платы, начисленной за май 2024 года "главе правления НЭК "Укрэнерго" Кудрицкому В.Д., членам правления Брехту А.А., Скрипнику А.И., Галагану С.В., Немировскому А.И. достигла 1 760 976,30 грн". Там добавили, что сумма включает начисление основной части заработной платы и других выплат, предусмотренных договорами.
Что еще стоит знать
Напомним, в прошлом году членам правления НАК "Нафтогаз Украины" выплатили десятки миллионов гривен в виде зарплаты. Об этом свидетельствует информация в декларациях за прошлый год.
Также мы писали, что судьи обнародовали декларации по полученным доходам. Некоторые работники Фемиды в среднем получают около 430 тыс. гривен.
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