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Безработным быть невыгодно — как изменилось число тех, кто не имеет работы

16 января 2024 09:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Безработица в Украине — в 2024 году число тех, кто не имеет работы сокращается
Украинские беженцы. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине количество официально зарегистрированных безработных продолжает сокращаться стремительными темпами. Такая тенденция началась в начале полномасштабной войны на фоне перемен: чтобы стать на учет по безработице мужчины трудоспособного возраста и женщины с медицинским образованием должны в обязательном порядке иметь военный билет.

Новые данные обнародовала Государственная служба занятости.

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Как изменился официальный уровень безработицы

Еще одной характерной особенностью во время войны для тех, кто стоит на учете, является то, что реализуется проект "Армия восстановления". Желающие безработные могут за те же выплаты пойти помогать восстанавливаться стране. Так, направление на работу получили 81 тысяча граждан. Всего к проекту привлечены 19 регионов.

Максимальный размер выплат по безработице во время действия военного положения не может превышать 7,1 тыс. грн. Срок выплаты пособия по безработице также сократили.

По данным Госстата, по состоянию на начало января 2024 года количество зарегистрированных безработных опустилось до 96,1 тысячи. Показатель фактически вдвое меньше, чем было в прошлом году.

В 2023 году в этот период не имело работы 186,5 тыс. человек.

В процентном соотношении большинство зарегистрированных безработных это — женщины. Их насчитывается 72,03 тыс. человек (74,9%).

Число безработных мужчин сокращается. Их насчитали 24,08 тыс. человек (25,1%). В прошлом году среди зарегистрированных безработных доля женщин составила 72%, доля мужчин —  28%.

Также в этом году 72,34 тыс. человек от общего числа безработных ранее работали.

Поиски новой работы и обучение

По информации службы, в прошлом году была найдена новая работа для 295 тысяч граждан. 33 тысячи прошли профессиональную учебу, 18 тысяч оформили ваучеры на обучение.

Наибольшее количество ваучеров выдали по специальностям:

  • психология;
  • социальная работа;
  • образование;
  • медицина;
  • строительство;
  • гражданская инженерия;
  • повар;
  • водитель;
  • электрогазосварщик;
  • кондитер;
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году мировой уровень безработицы, вероятно, вырастет с 5,1% до 5,2%. По прогнозам, общее количество лиц в мире, которые не могут найти себе работу, увеличится на 2 миллиона.

Также мы писали, что украинский рынок труда, хоть и неравномерно, продолжает восстанавливаться после спада в начале полномасштабной войны. Эксперты оценили ситуацию, обнародовав данные о самых востребованных специалистах и высокой заработной плате.

работа
безработица
Госслужба занятости
рынок труда

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