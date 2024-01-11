Кількість безробітних в світі зростає — що буде з ринком праці у 2024 році

Чоловік біля стенду вакансій. Фото: КиївВласть

У 2024 році світовий рівень безробіття, ймовірно, зросте з 5,1 до 5,2%. За прогнозами, загальна кількість осіб в світі, які не можуть знайти собі роботу, збільшиться на 2 мільйони.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної організації праці (МОП).

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Яким буде рівень безробіття у 2024 році

За прогнозами організації, перспективи ринку праці та глобального безробіття у 2024 році погіршаться. Очікується, що в цьому році ще два мільйони працівників шукатимуть роботу, що призведе до підвищення світового рівня безробіття з 5,1% у 2023 році до 5,2%. Наявні доходи знизилися в більшості країн G20, і, загалом, ерозія рівня життя внаслідок інфляції "навряд чи буде швидко компенсована". МОП також прогнозує, що показники неофіційної праці залишаться незмінними, і в 2024 році на них припадатиме близько 58% світової робочої сили.

Після пандемії COVID-19 спостерігався стрибок продуктивності праці у всіх країнах, проте згодом темпи знову стали низькими, як у попереднє десятиліття.

"У цьому звіті розглядаються заголовні цифри ринку праці, і те, що вони показують, повинно викликати серйозне занепокоєння. Проблеми з робочою силою, які виявляє цей звіт, становлять загрозу як для окремих засобів існування, так і для бізнесу, і дуже важливо, щоб ми вирішували їх ефективно та швидко. Падіння рівня життя та низька продуктивність у поєднанні зі стійкою інфляцією створюють умови для більшої нерівності та підривають зусилля з досягнення соціальна справедливість", — сказав Генеральний директор МОП Гілберт Ф. Хунгбо.

Також в організації зазначили, що невелике зростання зайнятості все ж очікується, проте лише у країнах з доходом вище середнього. А в країнах, де доходи нижчі, зростання залишиться стійким.

"Ситуація особливо тривожна у країнах з високим рівнем доходу, де зростання зайнятості стане негативним у 2024 році, а у 2025 році очікуються лише скромні покращення", — додали в МОП.

Рівень безробіття в Україні

Станом на кінець 2023 року кількість безробітних скоротилася до 95,4 тисячі осіб, серед яких жінок — 71,4 тисячі.Загальні дані такі:

кількість осіб, які отримують допомогу з безробіття — впала за рік з 89,8 до 39,8 тисячі осіб;

потреба роботодавців у працівниках у листопаді — скоротилась за місяць на 6 тисяч та складає 49,4 тисячі осіб;

навантаження одне вільне місце становить — 2,0 людини.

Нагадаємо, що український ринок праці, хоч і нерівномірно, однак продовжує відновлюватися після спаду на початку повномасштабної війни. Експерти оцінили ситуацію, оприлюднивши дані про найзатребуваніших фахівців та найвищу заробітну плату.