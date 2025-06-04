Счета за газ — кто должен заплатить дополнительно около 1 тыс. грн в июне

Зажженная конфорка газовой плиты. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Филиалы компании "Газораспределительные сети Украины" предупреждают граждан о необходимости дополнительной оплаты за безопасность газовых сетей многоэтажек в июне 2025 года. Речь идет об услуге по техническому обслуживанию.

Об этом говорится в сообщении Житомирского филиала "Газосети".

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Кто должен заплатить за безопасность газовых сетей

В компании отметили: если граждане получили платежку за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в июне текущего года, это означает, что специалисты филиала "Газсети" осуществили детальный осмотр сетей общей собственности в многоэтажке и теперь можно пользоваться газом безопасно, соблюдая правила эксплуатации, поскольку мастера устранили потенциальные угрозы.

Соответствующие работы должны осуществляться каждые три или пять лет, в зависимости от возраста дома и срока эксплуатации сетей.

"Поэтому, счет за выполненную услугу вы будете получать также раз в три или пять лет", — говорится сообщении.

Объявление. Источник: Газосети

Стоимость услуги по техобслуживанию и как оплатить

В частности, по данным Житомирского филиала компании "Газораспределительные сети Украины", стоимость сервиса зависит от ряда факторов, в частности протяженности общих сетей, числа муфтовых соединений, а также кранов.

Минимально такая услуга будет стоить около 200 грн, а максимально — около 1 тыс. грн. Примерно такие же расценки действуют и в других регионах.

Цены на услугу. Источник: Газсети

Стоимость услуги. Источник: Газсети

О графиках осуществления проверки можно узнать на сайтах региональных филиалов "Газмереж".

Оплатить услугу по техобслуживанию газовых сетей дома можно в личном кабинете "Газсети".

Также граждане могут отсканировать QR-код на бумажной квитанции и оплатить услугу в любой удобной платежной системе.

"Спасибо всем, кто платит за предоставленные услуги! Это не только поддержка стабильного газоснабжения, но и важный вклад в безопасность", — добавили в филиале "Газсети".

Ранее мы писали о процедуре реконструкции газовых сетей, которая осуществляется на коммерческой основе. Известно, какова стоимость соответствующей услуги в 2025 году.

Также сообщалось, что потребители, которые не пользуются природным газом, однако присоединены к газовой сети, могут платить меньше за поставки. Для этого действует специальный минимальный платеж.