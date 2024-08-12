Минцифры объявило новую учебную программу в сфере IT — кому предложат работу

Человек за компьютером. Фото: best-support

Министерство цифровой трансформации объявило о наборе заявок на новую учебную программу в сфере информационных технологий (IT). Речь идет о бесплатной программе под названием ITSkills4U, по результатам которой самые лучшие ученики получат работу.

Об этом сообщается на официальном канале ведомства в Telegram.

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Подробнее о бесплатной программе ITSkills4U

Как отмечают в Минцифре, присоединиться к бесплатной учебной программе ITSkills4U могут украинцы, решившиеся изменить сферу деятельности и планирующие перейти в IТ. Также могут пройти учебный курс те, кто уже являются опытными специалистами и хотят усовершенствовать навыки.

"Начните путь в IТ вместе с обучающей программой от UK-Ukraine TechBridge и Amazon Web Services", — говорится в сообщении.

Присоединившись к бесплатной учебной программе ITSkills4U, граждане смогут, в частности, овладеть темами:

работы с данными;

разработки продуктов;

машинного обучения.

Кроме обучения в IТ-сфере от топовых технологических специалистов, участники получат доступ:

к занятиям по польскому и английскому языкам;

карьерному менторству;

ярмарки вакансий.

Как присоединиться к программе

Как сообщают в ведомстве, после прохождения курсов граждане получат сертификат от AWS, что поможет более активно конкурировать на рынке труда в соответствующей сфере.

Самым лучшим выпускникам станет доступен шанс получить рабочее предложение от более 40 партнеров программы IT4U.

Узнать подробности о программе и пройти регистрацию можно по ссылке.

"Создаем новые возможности для развития карьеры вместе UK-Ukraine TechBridge", — подчеркнули в Минцифре.

Объявление. Источник: Минцифры

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной службе занятости рассказали о возможности для украинцев получить денежные ваучеры в 30 тыс. гривен. Их можно использовать для обучения.

Также мы писали, что Госслужба по вопросам труда тщательно следит за соблюдением трудового законодательства, в частности, за оформлением должным образом работников. За нарушение предусмотрены немалые штрафы, которые выросли в 2024 году.