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Безкоштовна освіта — українцям доступна нова навчальна програма у сфері IT

12 серпня 2024 13:08
Ксенія Симонова - Редактор
Мінцифри оголосило нову навчальну програму у сфері IT — кому запропонують роботу
Людина за компьютером. Фото: best-support
Ксенія Симонова - Редактор

Міністерство цифрової трансформації оголосило набір заявок на нову навчальну програму у сфері інформаційних технологій (IT). Йдеться про безкоштовну програму під назвою ITSkills4U, за результатами якої найкращі учні отримають роботу.

Про це повідомляється на офіційному каналі відомства у Telegram.

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Детальніше про безкоштовну програму ITSkills4U

Як зазначають у Мінцифри, долучитися до безоплатної навчальної програми ITSkills4U можуть українці, які наважилися змінити сферу діяльності та планують перейти в ІТ. Також можуть пройти навчальний курс ті, хто вже є досвідченими спеціалістами і хочуть удосконалити навички.

"Розпочніть шлях в ІТ разом з навчальною програмою від UK-Ukraine TechBridge та Amazon Web Services", — йдеться у повідомленні.

Долучившись до безоплатної навчальної програми ITSkills4U, громадяни матимуть змогу, зокрема, опанувати теми:

  • роботи з даними;
  • розробки продуктів;
  • машинного навчання.

Окрім навчання з ІТ-сфери від топових технологічних фахівців, учасники отримають доступ:

  • до занять з польської та англійської мови;
  • карʼєрного менторства;
  • ярмарки вакансій.

Як долучитися до програми

Як повідомляють у відомстві, після проходження курсів громадяни отримають сертифікат від AWS, що допоможе активніше конкурувати на ринку праці у відповідній сфері.

Найкращим випускникам стане доступний шанс отримати робочу пропозицію від більш ніж 40 партнерів програми IT4U.

Дізнатися деталі про програму та пройти реєстрацію можна за посиланням.

"Створюємо нові можливості для розвитку карʼєри разом UK-Ukraine TechBridge", — наголосили у Мінцифри.

 

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Оголошення. Джерело: Мінцифри

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній службі зайнятості розповіли про можливість для українців отримати грошові ваучери у 30 тис. гривень. Їх можна використати на навчання.

Також ми писали, що Держслужба з питань праці ретельно слідкує за дотриманням трудового законодавства, зокрема за оформленням належним чином працівників. За порушення передбачені чималі штрафи, які у 2024 році зросли.

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14:18 Харлан заробила найбільшу суму на Олімпіаді-2024 — скільки Мінспорту заплатить українцям

14:07 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про повернення спеки — коли чекати

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