Мінцифри оголосило нову навчальну програму у сфері IT — кому запропонують роботу

Людина за компьютером. Фото: best-support

Міністерство цифрової трансформації оголосило набір заявок на нову навчальну програму у сфері інформаційних технологій (IT). Йдеться про безкоштовну програму під назвою ITSkills4U, за результатами якої найкращі учні отримають роботу.

Про це повідомляється на офіційному каналі відомства у Telegram.

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Детальніше про безкоштовну програму ITSkills4U

Як зазначають у Мінцифри, долучитися до безоплатної навчальної програми ITSkills4U можуть українці, які наважилися змінити сферу діяльності та планують перейти в ІТ. Також можуть пройти навчальний курс ті, хто вже є досвідченими спеціалістами і хочуть удосконалити навички.

"Розпочніть шлях в ІТ разом з навчальною програмою від UK-Ukraine TechBridge та Amazon Web Services", — йдеться у повідомленні.

Долучившись до безоплатної навчальної програми ITSkills4U, громадяни матимуть змогу, зокрема, опанувати теми:

роботи з даними;

розробки продуктів;

машинного навчання.

Окрім навчання з ІТ-сфери від топових технологічних фахівців, учасники отримають доступ:

до занять з польської та англійської мови;

карʼєрного менторства;

ярмарки вакансій.

Як долучитися до програми

Як повідомляють у відомстві, після проходження курсів громадяни отримають сертифікат від AWS, що допоможе активніше конкурувати на ринку праці у відповідній сфері.

Найкращим випускникам стане доступний шанс отримати робочу пропозицію від більш ніж 40 партнерів програми IT4U.

Дізнатися деталі про програму та пройти реєстрацію можна за посиланням.

"Створюємо нові можливості для розвитку карʼєри разом UK-Ukraine TechBridge", — наголосили у Мінцифри.

Оголошення. Джерело: Мінцифри

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній службі зайнятості розповіли про можливість для українців отримати грошові ваучери у 30 тис. гривень. Їх можна використати на навчання.

Також ми писали, що Держслужба з питань праці ретельно слідкує за дотриманням трудового законодавства, зокрема за оформленням належним чином працівників. За порушення передбачені чималі штрафи, які у 2024 році зросли.