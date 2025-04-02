Право несовершеннолетних на самостоятельное получение алиментов — что известно в 2025 году

Мама с ребенком на руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Когда родители решают развестись, на одного из них могут возложить обязанность выплачивать алименты, если в семье есть несовершеннолетний ребенок. Как правило, выплаты получает отец или мать, а затем самостоятельно тратит деньги, учитывая потребности ребенка.

Между тем в Министерстве юстиции объяснили, есть ли право у несовершеннолетнего ребенка самостоятельно распоряжаться алиментами, которые один из родителей выплачивает на его содержание.

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Выплата алиментов — какие права у несовершеннолетнего ребенка

Так, как отмечается в статье 30 Семейного Кодекса, у физического лица, если он осознает значение своих действий и может руководить ими, есть гражданская дееспособность. Это означает, что у него есть гражданские права, он может их осуществлять и, создавая для себя обязанности — самостоятельно их выполнять и отвечать за нарушение.

Кодекс различает следующие виды гражданской дееспособности физлица:

полная;

неполная;

частичная;

ограниченная.

В соответствии со статьей 32 Кодекса, несовершеннолетний ребенок имеет неполную гражданскую дееспособность. То есть, его могут привлечь к процессу распоряжения алиментами. Если ребенку от 14 до 18 лет, и на него выплачивают алименты, он может:

самостоятельно открыть вклад в банке и распоряжаться им;

распоряжаться своим заработком, стипендией или другими доходами.

Как несовершеннолетнему получать алименты

Чтобы алименты поступали именно на банковскую карточку ребенка нужно проверить, не открыто ли исполнительное производство по принудительному исполнению судебного решения о взыскании алиментов. В деле могут быть указаны реквизиты счета одного из родителей, на который нужно начислять деньги.

При перечислении средств в назначении платежа указывается, что это алименты на содержание ребенка. Также стоит написать за какой период уплачиваются алименты.

Родители также могут договориться об уплате алиментов на ребенка. Для этого они должны заключить договор и определить сумму к уплате и сроки выплаты. В договоре можно указать реквизиты личного счета ребенка, на который будут поступать выплаты.

Что еще нужно знать

Минимальный и максимальный размер алиментов в этом году остался на уровне 2024 года. Это означает, что:

Для детей до 6 лет:

Минимальные выплаты составляют — 1 281,5 грн;

Максимальные — 25 630 грн.

Для детей от 6 до 18 лет:

Размер минимальных выплат составляет 1 598 грн;

Максимальных — 31 960 грн.

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