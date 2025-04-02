Право неповнолітніх на самостійне отримання аліментів — що відомо у 2025 році

Мама з дитиною на руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Коли батьки вирішують розлучитися, на одного з них можуть покласти обов'язок виплачувати аліменти, якщо в сім'ї є неповнолітня дитина. Як правило, виплати отримує батько або мати, а потім самостійно витрачає гроші, зважаючи на потреби дитини.

Тим часом у Міністерстві юстиції пояснили, чи є право у неповнолітньої дитини самостійно розпоряджатися аліментами, які один із батьків виплачує на її утримання.

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Виплата аліментів — які права у неповнолітньої дитини

Так, як зазначається у статті 30 Сімейного Кодексу, фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, має цивільну дієздатність. Це означає, що у неї є цивільні права, вона може їх здійснювати та, створюючи для себе цивільні обов’язки — самостійно їх виконувати та відповідати за порушення.

Кодекс розрізняє такі види цивільної дієздатності фізособи:

повна;

неповна;

часткова;

обмежена.

Відповідно до статті 32 Кодексу, неповнолітня дитина має неповну цивільну дієздатність. Тобто, її можуть залучити до процесу розпорядження аліментами. Якщо дитині від 14 до 18 років, і на неї виплачують аліменти, вона може:

самостійно відкрити вклад у банку та розпоряджатися ним;

розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами.

Як неповнолітньому отримувати аліменти

Щоби аліменти надходили саме на банківську картку дитини потрібно перевірити, чи не відкрито виконавче провадження з примусового виконання судового рішення про стягнення аліментів. У справі можуть бути вказані реквізити рахунку одного із батьків, на який потрібно нараховувати гроші.

Під час перерахування коштів у призначенні платежу вказується, що це аліменти на утримання дитини. Також варто написати за який період сплачуються аліменти.

Батьки також можуть домовитися про сплату аліментів на дитину. Для цього вони мають укласти договір та визначити суму до сплати та строки виплати. У договорі можна вказати реквізити особистого рахунку дитини, на який будуть надходити виплати.

Що ще потрібно знати

Мінімальний та максимальний розмір аліментів цьогоріч залишився на рівні 2024 року. Це означає, що:

Для дітей до 6 років:

Мінімальні виплати становлять — 1 281,5 грн;

Максимальні — 25 630 грн.

Для дітей від 6 до 18 років:

Розмір мінімальних виплат становить 1 598 грн;

Максимальних — 31 960 грн.

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Також нагадаємо, що українці у 2025 році можуть користуватися різноманітними пільгами як від держави, так і від бізнесу. Наприклад, діти віком до 6 років можуть безплатно або за зниженою ціною отримувати деякі послуги.