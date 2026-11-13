Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE

Банковская карта может быть заблокирована из-за обычных денежных переводов, регулярных поступлений или необычных операций. Банки в Украине проверяют платежи в рамках финансового мониторинга и могут временно ограничить доступ к счету, если возникают вопросы относительно происхождения средств. Чтобы избежать таких проблем, важно правильно оформлять платежи.

Об этом рассказали специалисты Адвокатского бюро "Марии Каминской", передают Новини.LIVE.

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Почему банки блокируют карты из-за переводов

Блокировка банковских карт чаще всего связана с финансовым мониторингом. Согласно украинскому законодательству, банки обязаны проверять операции клиентов, чтобы предотвратить отмывание незаконно полученных денег и финансирование терроризма.

В ходе проверки банк анализирует движение средств на счете и оценивает, соответствуют ли операции обычному финансовому поведению клиента. Если определенные платежи вызывают подозрение, финансовое учреждение может приостановить перевод или временно ограничить доступ к счету.

Чаще всего причинами блокировки карты становятся:

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необычная активность по счету;

резкое увеличение количества или суммы переводов;

операции, не соответствующие заявленным доходам клиента;

регулярные поступления денег от многих людей;

отсутствие документов, подтверждающих законное происхождение средств.

В то же время блокировка не означает, что человек нарушил закон. Во многих случаях банк ограничивает операции лишь для дополнительной проверки.

Какие переводы могут вызвать подозрение у банка

Не все платежи привлекают одинаковое внимание финансовых учреждений. Некоторые операции могут вызвать дополнительные вопросы и стать причиной проверки счета.

К таким переводам относятся:

регулярные поступления денег без понятного назначения;

платежи от большого количества людей за короткий период;

получение оплаты за товары или услуги без оформления предпринимательской деятельности;

крупные переводы, не соответствующие официальным доходам клиента;

операции со счетами, связанными с криптовалютами, онлайн-казино или международными сервисами.

Особое внимание банки могут уделять зарплатным картам. Если счет, на который поступает зарплата, регулярно используется для коммерческих операций или других нехарактерных платежей, это может стать поводом для проверки.

Как переводить деньги, чтобы не заблокировали карту

Чтобы снизить риск блокировки банковской карты, стоит соблюдать несколько простых правил. Прежде всего нужно обеспечить прозрачность финансовых операций и иметь возможность подтвердить происхождение средств.

Специалисты рекомендуют:

указывать правдивое и понятное назначение платежа;

не использовать личную карту для регулярных деловых расчетов;

не получать систематическую оплату за товары и услуги без надлежащего оформления деятельности;

заранее уведомлять банк об ожидаемом значительном поступлении средств;

хранить договоры, чеки, счета и другие документы, подтверждающие операции.

Именно понятное движение средств и наличие подтверждений помогают снизить риск дополнительных проверок и ограничений.

Что делать, если банк уже заблокировал карту

Если банковскую карту заблокировали из-за переводов, не стоит паниковать. Во многих случаях вопрос можно решить после дополнительной проверки и предоставления необходимых документов.

Для восстановления доступа к счету необходимо:

Обратиться в банк через официальные каналы связи.

Выяснить причину блокировки и какие именно операции вызвали вопросы.

Подготовить документы, подтверждающие происхождение денег.

Предоставить банку необходимые пояснения относительно платежей.

При необходимости подать письменное заявление или дополнительные документы.

Чем быстрее клиент свяжется с банком и предоставит необходимую информацию, тем проще может пройти проверка.

Если финансовое учреждение отказывается восстановить доступ к счету или затягивает рассмотрение вопроса, клиент может обратиться за юридической помощью и защитить свои права.

Какие документы помогут подтвердить происхождение денег

В ходе финансового мониторинга банк может попросить клиента подтвердить, откуда поступили средства. Это важный этап проверки, который помогает установить законность доходов и решить вопрос с блокировкой счета.

В зависимости от характера операций могут потребоваться:

справка о доходах;

трудовой договор или контракт;

договор купли-продажи;

акты выполненных работ;

налоговые декларации.

Документы должны соответствовать характеру операций и подтверждать объяснения клиента.

Если человек может документально подтвердить источник средств, банку будет проще завершить проверку. Это также поможет снизить риск повторной блокировки счета из-за аналогичных операций в будущем.

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