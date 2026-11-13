Банківська картка в руці. Фото: Новини.LIVE

Банківська картка може опинитися під блокуванням через звичайні грошові перекази, регулярні надходження або незвичні операції. Банки в Україні перевіряють платежі в межах фінансового моніторингу та можуть тимчасово обмежити доступ до рахунку, якщо виникають питання щодо походження коштів. Щоб уникнути таких проблем, важливо правильно оформлювати платежі.

Про це розповіли фахівці Адвокатського Бюро "Марії Камінської", передають Новини.LIVE.

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Чому банки блокують картки через перекази

Блокування банківських карток найчастіше пов'язане з фінансовим моніторингом. За українським законодавством банки повинні перевіряти операції клієнтів, щоб запобігати відмиванню незаконно отриманих грошей і фінансуванню тероризму.

Під час перевірки банк аналізує рух коштів на рахунку та оцінює, чи відповідають операції звичайній фінансовій поведінці клієнта. Якщо певні платежі викликають підозру, фінансова установа може призупинити переказ або тимчасово обмежити доступ до рахунку.

Найчастіше причинами блокування картки стають:

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незвична активність за рахунком;

різке збільшення кількості або суми переказів;

операції, які не відповідають заявленим доходам клієнта;

регулярні надходження грошей від багатьох людей;

відсутність документів, які підтверджують законне походження коштів.

Водночас блокування не означає, що людина порушила закон. У багатьох випадках банк обмежує операції лише для додаткової перевірки.

Які перекази можуть викликати підозру в банку

Не всі платежі привертають однакову увагу фінансових установ. Деякі операції можуть викликати додаткові питання та стати причиною перевірки рахунку.

До таких переказів належать:

регулярні надходження грошей без зрозумілого призначення;

платежі від великої кількості людей за короткий період;

отримання оплати за товари чи послуги без оформлення підприємницької діяльності;

великі перекази, які не відповідають офіційним доходам клієнта;

операції з рахунками, пов'язаними з криптовалютами, онлайн-казино або міжнародними сервісами.

Окрему увагу банки можуть приділяти зарплатним карткам. Якщо рахунок, на який надходить зарплата, регулярно використовують для комерційних операцій або інших нехарактерних платежів, це може стати приводом для перевірки.

Як переказувати гроші, щоб не заблокували картку

Щоб зменшити ризик блокування банківської картки, варто дотримуватися кількох простих правил. Насамперед потрібно забезпечити прозорість фінансових операцій і мати можливість підтвердити походження коштів.

Фахівці рекомендують:

вказувати правдиве та зрозуміле призначення платежу;

не використовувати особисту картку для регулярних бізнес-розрахунків;

не отримувати систематичну оплату за товари та послуги без належного оформлення діяльності;

заздалегідь повідомляти банк про очікуване значне надходження;

зберігати договори, чеки, рахунки та інші документи, які підтверджують операції.

Саме зрозумілий рух коштів і наявність підтверджень допомагають знизити ризик додаткових перевірок та обмежень.

Що робити, якщо банк уже заблокував картку

Якщо банківську картку заблокували через перекази, не варто панікувати. У багатьох випадках питання можна вирішити після додаткової перевірки та надання необхідних документів.

Для відновлення доступу до рахунку потрібно:

Звернутися до банку через офіційні канали зв'язку.

З'ясувати причину блокування та які саме операції викликали питання.

Підготувати документи, що підтверджують походження грошей.

Надати банку необхідні пояснення щодо платежів.

За потреби подати письмову заяву або додаткові документи.

Чим швидше клієнт зв'яжеться з банком і надасть необхідну інформацію, тим простіше може пройти перевірка.

Якщо фінансова установа відмовляється відновлювати доступ до рахунку або затягує розгляд питання, клієнт може звернутися за юридичною допомогою та захистити свої права.

Які документи допоможуть підтвердити походження грошей

Під час фінансового моніторингу банк може попросити клієнта підтвердити, звідки надійшли кошти. Це важливий етап перевірки, який допомагає встановити законність доходів і розв'язати питання з блокуванням рахунку.

Залежно від характеру операцій можуть знадобитися:

довідка про доходи;

трудовий договір або контракт;

договір купівлі-продажу;

акти виконаних робіт;

податкові декларації.

Документи повинні відповідати характеру операцій і підтверджувати пояснення клієнта.

Якщо людина може документально підтвердити джерело коштів, банку буде простіше завершити перевірку. Це також допоможе зменшити ризик повторного блокування рахунку через аналогічні операції в майбутньому.

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