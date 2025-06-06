Терминалы ПриватБанка не будут работать 7 июня — в чем проблема

Мужчина стоит возле банкомата ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Банкоматы государственного ПриватБанка не будут работать около пяти часов в субботу, 7 июня 2025 года. Все из-за проведения технических работ.

Соответствующие уведомления в пятницу, 6 июня получили клиенты финансового учреждения.

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В банке предупреждают, что техника не будет работать с полуночи и до пяти часов утра.

"Будет отсутствовать возможность выполнить любые операции с помощью банкоматов", — говорится в сообщении.

ПриватБанк против мошенников - что изменится для украинцев

Чтобы защитить своих клиентов, государственный банк внедрил новый стандарт коммуникации. Так, с июня 2025 года украинцы будут получать звонки от банка только с короткого номера 3700.

Как пояснил член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, так финучреждение будет тщательно противодействовать мошенническим схемам в сфере финуслуг и повысят доверие граждан к коммуникации с финучреждением.

Напомним, ряд отделений ПриватБанка не принимал посетителей 6 июня. Клиентам взамен предлагали выполнять операции с помощью Приват24, банкоматов, терминалов самообслуживания.

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