Термінали ПриватБанку не працюватимуть 7 червня — у чому проблема

Чоловік стоїть біля банкомата ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Банкомати державного ПриватБанку не працюватимуть близько п'яти годин у суботу, 7 червня 2025 року. Усе через проведення технічних робіт.

Відповідні сповіщення у п'ятницю, 6 червня отримали клієнти фінансової установи.

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У банку попереджають, що техніка не працюватиме з опівночі й до п'ятої години ранку.

"Буде відсутня можливість виконати будь-які операції за допомогою банкоматів", — йдеться у повідомленні.

ПриватБанк проти шахраїв — що зміниться для українців

Щоби захистити своїх клієнтів державний банк впровадив новий стандарт комунікації. Так, з червня 2025 року українці отримуватимуть дзвінки від банку лише з короткого номера 3700.

Як пояснив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, так фінустанова ретельніше протидіятиме шахрайським схемам у сфері фінпослуг та підвищать довіру громадян до комунікації з фінустановою.

Нагадаємо, низка відділень ПриватБанку не приймала відвідувачів 6 червня. Клієнтам натомість, пропонували виконувати операції за допомогою Приват24, банкоматів, терміналів самообслуговування.

Також ми розповідали, що в Україні заснують банк фінансової інклюзії. Укрпошта надаватиме громадянам різноманітні послуги.