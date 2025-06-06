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Банкомати ПриватБанку тимчасово не працюватимуть — що відомо

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Дата публікації: 6 червня 2025 21:54
Термінали ПриватБанку не працюватимуть 7 червня — у чому проблема
Чоловік стоїть біля банкомата ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Банкомати державного ПриватБанку не працюватимуть близько п'яти годин у суботу, 7 червня 2025 року. Усе через проведення технічних робіт.

Відповідні сповіщення у п'ятницю, 6 червня отримали клієнти фінансової установи.

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У банку попереджають, що техніка не працюватиме з опівночі й до п'ятої години ранку. 

"Буде відсутня можливість виконати будь-які операції за допомогою банкоматів", — йдеться у повідомленні.

ПриватБанк проти шахраїв — що зміниться для українців 

Щоби захистити своїх клієнтів державний банк впровадив новий стандарт комунікації. Так, з червня 2025 року українці отримуватимуть дзвінки від банку лише з короткого номера 3700. 

Як пояснив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, так фінустанова ретельніше протидіятиме шахрайським схемам у сфері фінпослуг та підвищать довіру громадян до комунікації з фінустановою. 

Нагадаємо, низка відділень ПриватБанку не приймала відвідувачів 6 червня. Клієнтам натомість, пропонували виконувати операції за допомогою Приват24, банкоматів, терміналів самообслуговування.

Також ми розповідали, що в Україні заснують банк фінансової інклюзії. Укрпошта надаватиме громадянам різноманітні послуги.

ПриватБанк робота банки банкомати фінанси
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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