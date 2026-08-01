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Головна Фінанси Банкнота 2000 гривень: українців попередили про важливі обмеження

Банкнота 2000 гривень: українців попередили про важливі обмеження

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 14:35
Банкноту 2000 гривень не прийматимуть банкомати й термінали: у чому причина
Банкнота 2000 гривень, людина біля банкомату. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У вересні 2026 року в Україні має з'явитися нова банкнота  номіналом 2000 гривень. Однак платіжні термінали та банкомати налаштувати не встигнуть, тож нові гроші восени вони ще не прийматимуть. Втім населення зможе розраховуватися новими грошима в касах банків та магазинів, а також на ринках. 

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на видання Телеграф.

Обмеження для банкноти 2000 гривень

Зазначається, що Національний банк України ще не надіслав банкам та небанківським установам технічні характеристики купюр номіналом 2000 гривень. Очікується, що це станеться якраз у вересні, тому усі банкомати та термінали просто не встигнуть перепрограмувати.

"Треба переобладнати багато апаратів, щоб ті могли приймати та видавати людям ці 2000 гривень. Що потребує часу, особливо у воєнний період, коли дуже не вистачає технічних фахівців і є проблемні території. Думаю, що отримаємо від НБУ всі технічні параметри нової купюри лише в вересні, тоді й зможемо з цим працювати", — розповів Телеграфу один із представників фінансового ринку. 

У фінансистів є неповна інформація щодо нових купюр. Наприклад, відомо, що банкнота у 2 000 гривень на 6 мм довша за банкноту в 1 000 гривень. Однак наявних даних замало для розуміння повної ситуації з веденням нових банкнот.

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"Потрібно отримати зразки 2000 гривень, відправити їх виробникам техніки, вони зроблять відповідну прошивку, а ми за неї заплатимо по 10 доларів за кожний термінал. Тоді фізично почнемо оновлення. На це необхідно щонайменше три місяці", — йдеться у публікації. 

Очікується, що роботи з переналаштуванням банкоматів та терміналів,  встановленням нового програмного забезпечення триватимуть до грудня 2026 року. І лише після цього нові 2000 гривень прийматимуться повсюди без обмежень. Однак іх все одно можна буде використовувати для розрахунків у касах (в банках, магазинах) і на ринках.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що перед запуском нової купюри купюри в обіг Нацабнк змінить її дизайн. Усе через зауваження дизайнерської спільноти, яка помітила схожість напису номіналу зі шрифтом, що пов'язують із російським автором.

У НБУ повідомили, що замість цього використають офіційну кириличну версію шрифту Bickham Script без авторських адаптацій. Зміни не завадять випустити нову банкноту вчасно. Нові гроші також отримають сучасні елементи захисту від підробок.

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк України (НБУ) переглянув облікову ставку. У зв'язку з очікуванням пришвидшенням інфляції до кінця 2026 року, регулятор встановив облікову ставку на рівні 15,5% річних. Зміни зі ставкою мають підтримати привабливість гривневих активів. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що українські банки приймають пошкоджені гроші й обмінюють їх на нові. Однак у ПриватБанку з цим можуть виникати проблеми. Наприклад, раніше одному з клієнтів не вдалося обміняти у відділення 50 гривень з незначними потертостями. 

банкнота купюра нововведення
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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