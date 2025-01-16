Как работает банковская тайна в Украине и почему ее хотят отменить

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно министр финансов Сергей Марченко заявил, что государственная налоговая служба Украины должна получить доступ к банковской тайне клиентов украинских банков. Он объяснил это стремлением к максимальной открытости и прозрачности в уплате налогов. По словам Марченко банковская тайна защищает воров и преступников.

Новини.LIVE рассказывают, что такое банковская тайна в Украине, почему ее хотят отменить, а также кто и почему может получить информацию о счетах украинцев.

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Что сказал Сергей Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью высказался за отмену банковской тайны для налоговых органов. По его словам банковская тайна защищает воров и преступников, поэтому для фискальных органов ее нужно отменить.

"Я как министр финансов считаю, что максимальная открытость и прозрачность в уплате налогов - это наше будущее. Мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников", — сказал чиновник.

Министр финансов также отметил, что налоговые органы будут работать не с финансовыми данными отдельных лиц, а анализировать большие объемы информации.

"При работе с большими массивами данных, при работе с рискованными клиентами, мы будем работать с числовыми наборами. Не будет налоговик конкретный знать, кто это", — пояснил Марченко.

Что такое банковская тайна

Банковская тайна — это юридический принцип, действующий в законодательствах многих стран мира. Он обеспечивает защиту информации о вкладах, счетах клиентов и корреспондентов банков, а также данные об операциях и сделках, совершаемых в пользу клиента. С другой стороны, этот принцип охраняет сведения, разглашение которых может нарушить право клиента на неприкосновенность частной жизни.

В некоторых государствах банковская тайна подразумевает, что банки не обязаны предоставлять властям информацию о личных счетах клиентов даже в случае расследования уголовных дел. Подобный подход характерен для таких стран как Швейцария, Сингапур, Люксембург, а также для оффшорных зон.

В Украине банковская тайна охватывает конфиденциальную информацию о клиентах банков (как физических, так и юридических лиц), а также их финансовых операциях. Однако существуют случаи, предусмотренные законодательством, при которых эта информация может быть раскрыта.

Регулирование вопросов, связанных с понятием, сохранением и раскрытием банковской тайны, осуществляется на основании Закона Украины "О банках и банковской деятельности" и нормативно-правовых актов Национального банка Украины.

Согласно этим документам, банковской тайной считается информация о финансовом состоянии и деятельности клиента, полученная банком в процессе обслуживания. К таким данным относятся, например, информация о платежах, контактные данные клиента, налоговые номера и адреса.

Кто имеет доступ к банковской тайне в Украине

Согласно Закону Украины "О банках и банковской деятельности" финансовые учреждения обеспечивают защиту данных своих клиентов о банковских операциях, состоянии счетов и платежных картах. Однако передача такой информации может быть разрешена связанным физическим или юридическим лицам, а также по решению суда. Например, для проверки состояния счета должника.

Кроме того, право на запрос и раскрытие банковской тайны имеют представители правоохранительных и государственных органов, наделенные соответствующими полномочиями. Среди них:

органы прокуратуры;

Служба безопасности Украины (СБУ);

Государственное бюро расследований (ГБР);

Национальная полиция;

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ);

Бюро экономической безопасности;

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК);

Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА);

Антимонопольный комитет;

налоговые органы.

В 2024 году Национальный банк Украины расширил перечень информации, доступной правоохранительным органам. Помимо данных о номерах счетов, остатках на картах и операциях, теперь полиция имеет право запрашивать у банков номера платежных карт клиентов в рамках расследований дел о мошенничестве.

Напомним, "Ощаданк" продолжает ограничивать доступ к учетным записям в мобильном приложении "Ощад 24/7" для некоторых клиентов. Банк пояснил, что блокировка карт и закрытие доступа к учетным записям является частью этого процесса.

В Украине банки обязаны осуществлять финансовый мониторинг клиентских операций и блокировать подозрительные или рискованные транзакции. Требования к такому мониторингу постоянно ужесточаются, и иногда банки могут закрывать счета клиентов без объяснения причин.