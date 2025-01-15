В Минфине хотят открыть финансовые данные украинцев

Глава Минфина Сергей Марченко. Фото: Сегодня

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко убежден, что необходимо отменить "банковскую тайну" для налоговиков. Он считает такое нововведение частью евроинтеграционных обязательств нашего государства.

Об этом Марченко сообщил в эфире подкаста "УТ-2" во вторник, 15 января.

Читайте также:

Отмена "банковской тайны"

"Я как министр финансов считаю, что максимальная прозрачность и открытость в уплате налогов — это наше будущее. И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает", — сказал Марченко.

По мнению Марченко, доступ к банковской тайне должны получить не все правоохранители, а только фискальные органы.

"Только если будет определенное судебное основание, эта информация будет предоставлена", — пояснил министр.

Глава Минфина также уточнил, что налоговики будут работать не с финансовыми данными конкретного человека, а анализировать массивы информации:

"При работе с большими массивами данных, при работе с рискованными клиентами, мы будем работать с числовыми наборами. Не будет налоговик конкретный знать, кто это", — объяснил Марченко суть нововведения.

Он подчеркнул, что это будет база данных, через которую будут работать с рисками, вроде тех, когда у кого-то на счетах будут появляться миллиардные средства, поступление которых никто не может объяснить.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина профинансировала все приоритетные расходы в 2024 году.

Напомним, Украина получит от Соединенных Штатов Америки 15 миллиардов долларов. Это средства от замороженных активов РФ.