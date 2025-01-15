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В Минфине объяснили, зачем открывать финансовые данные украинцев

15 января 2025 23:53
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Минфине хотят открыть финансовые данные украинцев
Глава Минфина Сергей Марченко. Фото: Сегодня
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко убежден, что необходимо отменить "банковскую тайну" для налоговиков. Он считает такое нововведение частью евроинтеграционных обязательств нашего государства.

Об этом Марченко сообщил в эфире подкаста "УТ-2" во вторник, 15 января.

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Отмена "банковской тайны"

"Я как министр финансов считаю, что максимальная прозрачность и открытость в уплате налогов — это наше будущее. И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает", — сказал Марченко.

По мнению Марченко, доступ к банковской тайне должны получить не все правоохранители, а только фискальные органы.

"Только если будет определенное судебное основание, эта информация будет предоставлена", — пояснил министр.

Глава Минфина также уточнил, что налоговики будут работать не с финансовыми данными конкретного человека, а анализировать массивы информации:

"При работе с большими массивами данных, при работе с рискованными клиентами, мы будем работать с числовыми наборами. Не будет налоговик конкретный знать, кто это", — объяснил Марченко суть нововведения.

Он подчеркнул, что это будет база данных, через которую будут работать с рисками, вроде тех, когда у кого-то на счетах будут появляться миллиардные средства, поступление которых никто не может объяснить.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина профинансировала все приоритетные расходы в 2024 году.

Напомним, Украина получит от Соединенных Штатов Америки 15 миллиардов долларов. Это средства от замороженных активов РФ.

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