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Главная Финансы Банковская тайна пошатнулась — какие изменения готовят украинцам

Банковская тайна пошатнулась — какие изменения готовят украинцам

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Дата публикации 1 июля 2025 17:31
Раскрытие банковской тайны в Украине — когда банки отдадут информацию о счетах налоговой
Мужчина возле банкомата. Фото: УНИАН

В 2025 году украинские банки предоставляют информацию о своих клиентах, которая является банковской тайной, только после решения суда. Однако вскоре все может измениться.

Как написал в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, отменить или сильно ослабить банковскую тайну в Украине могут в ближайшие три года.

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В своем сообщении Ярослав Железняк отметил, что налоговой предоставят полномочия отслеживать движение средств налогоплательщиков без судебного решения.

 

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Какие изменения относительно банковской тайны могут ввести в Украине. Скриншот: Ярослав Железняк/Telegram

"Минфин пообещал в ближайшие три года убрать (или значительно ослабить) банковскую тайну, чтобы дать возможность налоговой получать "внесудебный доступ к движению средств на банковских счетах налогоплательщиков", — написал нардеп.
 

О чем еще стоит знать

Напомним, что банковская тайна — это юридический принцип, который соблюдается во многих странах мира. Благодаря ему под защитой находится информация о вкладах, счетах граждан и корреспондентов банков, а также данные об операциях и сделках, совершаемых в пользу клиента. С другой стороны, этот принцип охраняет сведения, разглашение которых может нарушить право клиента на неприкосновенность частной жизни.

В Украине к банковской тайне относится конфиденциальная информация о клиентах банков (как физических, так и юридических лиц), а также финоперациях, которые они выполняют. Однако в некоторых случаях эту информацию рассекречивают, если такие действия не противоречат законодательству.

Ранее мы рассказывали, что украинцы должны платить налоги за банковские переводы. Однако эта норма касается не всех граждан. Узнавайте также, в каком банке украинцы могут обменять валюту без комиссии.

Ярослав Железняк Минфин банки счета банковские счета банковская тайна
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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