Раскрытие банковской тайны в Украине — когда банки отдадут информацию о счетах налоговой

Мужчина возле банкомата. Фото: УНИАН

В 2025 году украинские банки предоставляют информацию о своих клиентах, которая является банковской тайной, только после решения суда. Однако вскоре все может измениться.

Как написал в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, отменить или сильно ослабить банковскую тайну в Украине могут в ближайшие три года.

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В своем сообщении Ярослав Железняк отметил, что налоговой предоставят полномочия отслеживать движение средств налогоплательщиков без судебного решения.

Какие изменения относительно банковской тайны могут ввести в Украине. Скриншот: Ярослав Железняк/Telegram

"Минфин пообещал в ближайшие три года убрать (или значительно ослабить) банковскую тайну, чтобы дать возможность налоговой получать "внесудебный доступ к движению средств на банковских счетах налогоплательщиков", — написал нардеп.



О чем еще стоит знать

Напомним, что банковская тайна — это юридический принцип, который соблюдается во многих странах мира. Благодаря ему под защитой находится информация о вкладах, счетах граждан и корреспондентов банков, а также данные об операциях и сделках, совершаемых в пользу клиента. С другой стороны, этот принцип охраняет сведения, разглашение которых может нарушить право клиента на неприкосновенность частной жизни.

В Украине к банковской тайне относится конфиденциальная информация о клиентах банков (как физических, так и юридических лиц), а также финоперациях, которые они выполняют. Однако в некоторых случаях эту информацию рассекречивают, если такие действия не противоречат законодательству.

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