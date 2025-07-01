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Головна Фінанси Банківська таємниця похитнулася — які зміни готують українцям

Банківська таємниця похитнулася — які зміни готують українцям

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Дата публікації: 1 липня 2025 17:31
Розкриття банківської таємниці в Україні — коли банки віддадуть інформацію про рахунки податковій
Чоловік біля банкомата. Фото: УНІАН

У 2025 році українські банки надають інформацію про своїх клієнтів, що є банківською таємницею, лише після рішення суду. Однак незабаром усе може змінитися.

Як написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железнякскасувати або сильно послабити банківську таємницю в Україні можуть у найближчі три роки

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Детальніше про зміни у банківській таємниці

У своєму повідомленні Ярослав Железняк зазначив, що податковій нададуть повноваження відстежувати рух коштів платників податків без судового рішення.

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Які зміни щодо банківської таємниці можуть запровадити в Україні. Скриншот: Ярослав Железняк/Telegram

"Мінфін пообіцяв у найближчі три роки прибрати (або значно послабити) банківську таємницю, щоб дати можливість податковій отримувати "позасудовий доступ до руху коштів на банківських рахунках платників податків", — написав нардеп. 

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що банківська таємниця — це юридичний принцип, якого дотримуються у багатьох країнах світу. Завдяки йому під захистом перебуває інформація щодо вкладів, рахунків громадян та кореспондентів банків, а також дані про операції та угоди, що здійснюються на користь клієнта. З іншого боку, цей принцип охороняє відомості, розголошення яких може порушити право клієнта на недоторканність приватного життя.

В Україні до банківської таємниці належать конфіденційна інформація про клієнтів банків (як фізичних, так і юридичних осіб), а також фіноперації, які вони виконують. Однак у деяких випадках цю інформацію розсекречують, якщо такі дії не суперечать законодавству.

Раніше ми розповідали, що українці повинні сплачувати податки за банківські перекази. Однак ця норма стосується не усіх громадян. Дізнавайтесь також, у якому банку українці можуть обміняти валюту без комісії

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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