Курс доллара и евро на 3 января — валюта начала дешеветь

Банки изменили курс доллара и евро — сколько стоит валюта
В Национальном банке Украины повысили официальный курс доллара на среду, 3 января. В то же время банки и обменники опустили стоимость американской валюты.
Об этом свидетельствуют данные на официальном портале Нацбанка.
Курс доллара, евро и злотого
Так, по данным Нацбанка, на 3 января официальный курс установлен на таком уровне:
- доллар — 38,08 грн (+0,07);
- евро — 41,72 грн (-0,28);
- злотый — 9,56 грн (-0,10).
Курс валют в банках
По информации сайта Kurs, на наличном рынке доллар подешевел. В среднем стоит 38,98 грн. В покупке — 38,15 гривны (-0,01), а при продаже — 38,93 гривны (-0,04). Евро в покупке — 41,92 гривны (-0,09), при продаже — 43,07 гривны (-0,03).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По данным портала Minfin, 3 января в обменниках доллар покупают по 38,77 грн (+0,17), продают по 39,20 грн (-0,20). Евро в покупке стоит 42,45 грн (-0,05), в продаже — 43,17 грн (-0,33).
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Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали об изменениях в порядке осуществления банками анализа и проверки документов в ходе валютных финансовых операций. Список подозрительных признаков расширили.
Также мы писали, что в Нацбанке оценили будущее влияние повышения налога на прибыль для банков. Утверждают, что у большинства финучреждений хватит капитала.
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