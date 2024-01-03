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Банки изменили курс доллара и евро — сколько стоит валюта

3 января 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс доллара и евро на 3 января — валюта начала дешеветь
Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

В Национальном банке Украины повысили официальный курс доллара на среду, 3 января. В то же время банки и обменники опустили стоимость американской валюты.

Об этом свидетельствуют данные на официальном портале Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, по данным Нацбанка, на 3 января официальный курс установлен на таком уровне:

  • доллар — 38,08 грн (+0,07);
  • евро — 41,72 грн (-0,28);
  • злотый — 9,56 грн (-0,10).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, на наличном рынке доллар подешевел. В среднем стоит 38,98 грн. В покупке — 38,15 гривны (-0,01), а при продаже — 38,93 гривны (-0,04). Евро в покупке — 41,92 гривны (-0,09), при продаже — 43,07 гривны (-0,03).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют на 3 января
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, 3 января в обменниках доллар покупают по 38,77 грн (+0,17), продают по 39,20 грн (-0,20). Евро в покупке стоит 42,45 грн (-0,05), в продаже — 43,17 грн (-0,33).

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Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали об изменениях в порядке осуществления банками анализа и проверки документов в ходе валютных финансовых операций. Список подозрительных признаков расширили.

Также мы писали, что в Нацбанке оценили будущее влияние повышения налога на прибыль для банков. Утверждают, что у большинства финучреждений хватит капитала.

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