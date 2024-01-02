Курс валют на 2 січня — у банках дорожчають долар та євро

У банках підскочив курс долара — скільки коштує валюта
Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на вівторок, 2 січня, дещо вище проти попереднього банківського дня. Оновили вартість американської валюти також банки та обмінники.
Про це свідчить інформація на офіційному сайті Нацбанку.
Курс долара, євро та злотого
Так, за даними Нацбанку, на 2 січня офіційний курс встановлений на такому рівні:
- долар — 38,01 грн (+0,01);
- євро — 42,00 грн (+0,01);
- злотий — 9,66 грн (-0,01).
Курс валют у банках
За даними сайту Kurs, на готівковому ринку України долар подорожчав. У середньому коштує 38,99 гривні. У покупці — 38,16 гривні (+0,03), а під час продажу — 38,97 гривні (+0,05). Євро у купівлі — 42,03 гривні (+0,09), під час продажу — 43,13 гривні (+0,04).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За інформацію сайту Minfin, 2 січня в обмінних пунктах долар купують по 38,60 грн (-0,20), продають по 39,40 грн (-0,05). Євро у купівлі коштує 42,50 грн (0,00), у продажу — 43,50 грн (0,00).
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Нагадаємо, українські громадяни зберігають на депозитах у фінустановах більше одного трильйона гривень. Найбільший обсяг коштів вкладників припадає на державні банки.
Також ми писали, що Національний банк України представив пам'ятну монету "Українська мова" номіналом 5 грн. Її можна придбати за 135 грн у сувенірному пакуванні в інтернет-магазині банку.
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