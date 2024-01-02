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У банках підскочив курс долара — скільки коштує валюта

2 січня 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 2 січня — у банках дорожчають долар та євро
Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на вівторок, 2 січня, дещо вище проти попереднього банківського дня. Оновили вартість американської валюти також банки та обмінники.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті Нацбанку.

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Так, за даними Нацбанку, на 2 січня офіційний курс встановлений на такому рівні:

  • долар — 38,01 грн (+0,01);
  • євро — 42,00 грн (+0,01);
  • злотий — 9,66 грн (-0,01).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на готівковому ринку України долар подорожчав. У середньому коштує 38,99 гривні. У покупці — 38,16 гривні (+0,03), а під час продажу — 38,97 гривні (+0,05). Євро у купівлі — 42,03 гривні (+0,09), під час продажу — 43,13 гривні (+0,04).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 2 січня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацію сайту Minfin, 2 січня в обмінних пунктах долар купують по 38,60 грн (-0,20), продають по 39,40 грн (-0,05). Євро у купівлі коштує 42,50 грн (0,00), у продажу — 43,50 грн (0,00).

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Нагадаємо, українські громадяни зберігають на депозитах у фінустановах більше одного трильйона гривень. Найбільший обсяг коштів вкладників припадає на державні банки.

Також ми писали, що Національний банк України представив пам'ятну монету "Українська мова" номіналом 5 грн. Її можна придбати за 135 грн у сувенірному пакуванні в інтернет-магазині банку.

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