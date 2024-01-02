Курс валют на 2 січня — у банках дорожчають долар та євро

Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на вівторок, 2 січня, дещо вище проти попереднього банківського дня. Оновили вартість американської валюти також банки та обмінники.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті Нацбанку.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, за даними Нацбанку, на 2 січня офіційний курс встановлений на такому рівні:

долар — 38,01 грн (+0,01);

євро — 42,00 грн (+0,01);

злотий — 9,66 грн (-0,01).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на готівковому ринку України долар подорожчав. У середньому коштує 38,99 гривні. У покупці — 38,16 гривні (+0,03), а під час продажу — 38,97 гривні (+0,05). Євро у купівлі — 42,03 гривні (+0,09), під час продажу — 43,13 гривні (+0,04).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацію сайту Minfin, 2 січня в обмінних пунктах долар купують по 38,60 грн (-0,20), продають по 39,40 грн (-0,05). Євро у купівлі коштує 42,50 грн (0,00), у продажу — 43,50 грн (0,00).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, українські громадяни зберігають на депозитах у фінустановах більше одного трильйона гривень. Найбільший обсяг коштів вкладників припадає на державні банки.

Також ми писали, що Національний банк України представив пам'ятну монету "Українська мова" номіналом 5 грн. Її можна придбати за 135 грн у сувенірному пакуванні в інтернет-магазині банку.