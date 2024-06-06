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Банки переписали курс доллара — как изменились цены

6 июня 2024 23:05
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Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 7 июня — стоимость доллара снизилась
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке Украины продолжает двигаться вниз. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), официальный курс доллара, утвержденный на 7 июня 2024 года, тоже изменился.

Об этом свидетельствуют данные пресс-центра Нацбанка и порталов по мониторингу ситуации.

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Так, регулятор установил новые официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

  • доллар — 40,15 грн (+0,03);
  • евро — 43,62 грн (+0,02);
  • злотый — 10,14 грн (+0,02).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке курс американской валюты снижается. Стоит в среднем в покупке 40,08 грн (-0,04), в продаже — 40,64 грн (-0,06). Евро в покупке стоит — 43,54 грн (-0,06), в продаже — 44,34 грн (-0,06).

ПриватБанк покупает доллар за 40,10 грн (0,00), продает по 40,70 грн (0,00). В Райффайзен Банке покупают за 40,00 грн (0,00), продают — за 40,50 грн (-0,03). В Ощадбанке стоит при покупке 40,05 грн (0,00), при продаже — 40,70 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет сайт Minfin, в обменных пунктах доллар стоит в покупке 40,56 грн (+0,06), в продаже — 40,65 грн (0,00). Евро покупают за 44,18 грн (+0,03), продают — за 44,35 грн (0,00).

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Напомним, спрос на иностранную валюту по безналичным операциям в мае увеличился. Показатель вырос на 41%.

Также сообщалось, что украинские банки в последнее время увеличили ввоз наличной валюты для удовлетворения спроса. В апреле 2024 года вдвое больше ввезли евро.

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