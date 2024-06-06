Курс валют на 7 червня — вартість долара знизилась

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку України продовжує рухатись вниз. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс долара, затверджений на 7 червня 2024 року, теж змінився.

Про це свідчать дані пресцентру Нацбанк та порталів з моніторингу ситуації.

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Так, регулятор встановив нові офіційні курси іноземних валют на наступному рівні:

долар — 40,15 грн (+0,03);

євро — 43,62 грн (+0,02);

злотий — 10,14 грн (+0,02).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку курс американської валюти знижується. Коштує у середньому у купівлі 40,08 грн (-0,04), у продажу — 40,64 грн (-0,06). Євро у купівлі коштує — 43,54 грн (-0,06), у продажу — 44,34 грн (-0,06).

ПриватБанк купує долар за 40,10 грн (0,00), продає — по 40,70 грн (0,00). У Райффайзен Банку купують за 40,00 грн (0,00), продають — за 40,50 грн (-0,03). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,05 грн (0,00), під час продажу — 40,70 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише сайт Minfin, в обмінних пунктах долар коштує у купівлі — 40,56 грн (+0,06), у продажу — 40,65 грн (0,00). Євро купують за 44,18 грн (+0,03), продають — за 44,35 грн (0,00).

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Нагадаємо, попит на іноземну валюту за безготівковими операціями в травні збільшився. Показник зріс на 41%.

Також повідомлялося, що українські банки останнім часом наростили ввезення готівкової валюти для задоволення попиту. У квітні 2024 року удвічі більше ввезли євро.