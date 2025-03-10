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Банки обновили курс — где выгоднее обменять доллары

10 марта 2025 12:00
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Самый выгодный курс доллара в Украине – где лучше купить и продать валюту 10 марта
Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Курс доллара в Украине за выходные немного вырос. Американская валюта укрепилась в обменниках, а в банках — осталась на уровне предыдущего дня.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на понедельник, 10 марта.

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Курс доллара в обменниках

По состоянию на 10 марта доллары в обменниках покупают в среднем за 40,86 гривны, что на 21 копейку выше, чем в предыдущий день. Продают валюту США за 41,38 гривны. Это на 8 копеек выше относительно 9 марта.

Курс доллара в банках

На утро 10 марта покупка доллара в банках составляет в среднем 41,05 гривны — без изменений относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,60 гривны. Здесь также курс доллара остался на уровне 9 марта.

Курс доллара в кассах банков Украины:

  • ПриватБанк: покупка — 40,80, продажа — 41,40;
  • ПУМБ: покупка — 41,00, продажа — 41,60;
  • Райффайзен Банк: покупка — 41,05, продажа — 41,42;
  • Сенс Банк: покупка — 41,10, продажа — 41,60;
  • Укрсиббанк: покупка — 41,00, продажа — 41,60;
  • Кредобанк: покупка — 41,11, продажа — 41,59;
  • Таскомбанк: покупка — 41,05, продажа — 41,75;
  • А-Банк: покупка — 41,10, продажа — 41,70;
  • ПроКредит Банк: покупка — 41,00, продажа — 41,60;
  • МТБ Банк: покупка — 41,00, продажа — 41,60;
  • Глобус: покупка — 41,10, продажа — 41,60;
  • Аккордбанк: покупка — 41,05, продажа — 41,60;
  • Банк Львов: покупка — 41,20, продажа — 41,29;
  • Коминбанк: покупка — 40,90, продажа — 41,60;
  • Клиринговый Дом: покупка — 41,16, продажа — 41,66;
  • Ощадбанк: покупка — 41,05, продажа — 41,50;
  • Монобанк: покупка — 41,00, продажа — 41,45.

Из-за торговой политики, которую проводит президент США Дональд Трамп, курс доллара за последние три месяца опустился до самых низких показателей. Это привело к тому, что инвесторы начали обращать внимание на более стабильные валюты, такие как японская иена и швейцарский франк.

Также стало известно, как украинцам лучше хранить деньги. По мнению экспертов, их стоит вложить в облигации внутренних государственных займов.

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