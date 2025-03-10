Самый выгодный курс доллара в Украине – где лучше купить и продать валюту 10 марта

Банки обновили курс — где выгоднее обменять доллары
Курс доллара в Украине за выходные немного вырос. Американская валюта укрепилась в обменниках, а в банках — осталась на уровне предыдущего дня.
Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на понедельник, 10 марта.
Курс доллара в обменниках
По состоянию на 10 марта доллары в обменниках покупают в среднем за 40,86 гривны, что на 21 копейку выше, чем в предыдущий день. Продают валюту США за 41,38 гривны. Это на 8 копеек выше относительно 9 марта.
Курс доллара в банках
На утро 10 марта покупка доллара в банках составляет в среднем 41,05 гривны — без изменений относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,60 гривны. Здесь также курс доллара остался на уровне 9 марта.
Курс доллара в кассах банков Украины:
- ПриватБанк: покупка — 40,80, продажа — 41,40;
- ПУМБ: покупка — 41,00, продажа — 41,60;
- Райффайзен Банк: покупка — 41,05, продажа — 41,42;
- Сенс Банк: покупка — 41,10, продажа — 41,60;
- Укрсиббанк: покупка — 41,00, продажа — 41,60;
- Кредобанк: покупка — 41,11, продажа — 41,59;
- Таскомбанк: покупка — 41,05, продажа — 41,75;
- А-Банк: покупка — 41,10, продажа — 41,70;
- ПроКредит Банк: покупка — 41,00, продажа — 41,60;
- МТБ Банк: покупка — 41,00, продажа — 41,60;
- Глобус: покупка — 41,10, продажа — 41,60;
- Аккордбанк: покупка — 41,05, продажа — 41,60;
- Банк Львов: покупка — 41,20, продажа — 41,29;
- Коминбанк: покупка — 40,90, продажа — 41,60;
- Клиринговый Дом: покупка — 41,16, продажа — 41,66;
- Ощадбанк: покупка — 41,05, продажа — 41,50;
- Монобанк: покупка — 41,00, продажа — 41,45.
Из-за торговой политики, которую проводит президент США Дональд Трамп, курс доллара за последние три месяца опустился до самых низких показателей. Это привело к тому, что инвесторы начали обращать внимание на более стабильные валюты, такие как японская иена и швейцарский франк.
Также стало известно, как украинцам лучше хранить деньги. По мнению экспертов, их стоит вложить в облигации внутренних государственных займов.
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