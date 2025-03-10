Найвигідніший курс долара в Україні — де краще купити та продати валюту 10 березня

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Курс долара в Україні за вихідні трохи зріс. Американська валюта зміцнилася в обмінниках, а в банках — залишилася на рівні попереднього дня.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на понеділок, 10 березня.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 10 березня долари в обмінниках купують у середньому за 40,86 гривні, що на 21 копійку вище, ніж попереднього дня. Продають валюту США за 41,37 гривні. Це на 8 копійок вище щодо 9 березня.

Курс долара у банках

На ранок 10 березня купівля долара у банках становить у середньому 41,05 гривні — без змін відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 41,60 гривні. Тут також курс долара залишився на рівні 9 березня.

Курс долара у касах банків України:

ПриватБанк: купівля — 40,80, продаж — 41,40;

ПУМБ: купівля — 41,00, продаж — 41,60;

Райффайзен Банк: купівля — 41,05, продаж — 41,42;

Сенс Банк: купівля — 41,10, продаж — 41,60;

Укрсиббанк: купівля — 41,00, продаж — 41,60;

Кредобанк: купівля — 41,11, продаж — 41,59;

Таскомбанк: купівля — 41,05, продаж — 41,75;

А-Банк: купівля — 41,10, продаж — 41,70;

ПроКредит Банк: купівля — 41,00, продаж — 41,60;

МТБ Банк: купівля — 41,00, продаж — 41,60;

Глобус: купівля — 41,10, продаж — 41,60;

Акордбанк: купівля — 41,05, продаж — 41,60;

Банк Львів: купівля — 41,20, продаж — 41,29;

Комінбанк: купівля — 40,90, продаж — 41,60;

Кліринговий Дім: купівля — 41,16, продаж — 41,66;

Ощадбанк: купівля — 41,05, продаж — 41,50;

Монобанк: купівля — 41,00, продаж — 41,45.

Через торгівельну політику, яку проводить президент США Дональд Трамп, курс долара за останні три місяці опустився до найнижчих показників. Це призвело до того, що інвестори почали звертати увагу на більш стабільні валюти, такі як японська єна та швейцарський франк.

Також стало відомо, як українцям краще зберігати гроші. На думку експертів, їх варто вкласти в облігації внутрішніх державних позик.