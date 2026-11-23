Людина поклала руки на гроші. Фото: Magnific

Світові банки уже склали перші прогнози валютного ринку на 2027 рік. Goldman Sachs та ING вважають, що азійські валюти, пов'язані з технологіями, продовжать дорожчати через масштабні вкладення в штучний інтелект і слабший долар. Найбільше шансів, на думку аналітиків, у корейського вона, тайванського та сінгапурського доларів.

Про це повідомляє Bloomberg, передають Новини.LIVE.

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Які валюти можуть зміцнитися у 2027 році

Великі міжнародні банки очікують, що у 2027 році низка азійських валют продовжить зростати. Йдеться передусім про гроші країн, які активно розвивають технологічний сектор та постачають обладнання для штучного інтелекту.

Зокрема, аналітики Goldman Sachs вважають, що найкращі результати серед азійських валют можуть показати:

корейський вон;

тайванський долар;

малайзійський рингіт.

Фахівці ING Bank також позитивно оцінюють перспективи корейського вона та тайванського долара. У Південно-Східній Азії банк віддає перевагу сінгапурському долару.

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Своєю чергою, Morgan Stanley бачить можливості для зростання тайванського долара. Однією з причин називають відновлення інтересу інвесторів до технологічного сектору. Крім того, ця валюта зараз має відносно низьку оцінку.

Корейський вон, на думку аналітиків, також може зміцнитися. Цьому сприятиме те, що місцеві експортери почнуть обмінювати на національну валюту більшу частину своїх доходів, отриманих у доларах.

Як штучний інтелект впливає на валютний ринок

Позитивні прогнози для азійських валют пов'язані з розвитком штучного інтелекту та великими інвестиціями у цю сферу. Технологічні компанії продовжують вкладати значні кошти у виробництво обладнання, що підтримує експортерів у регіоні.

У Goldman Sachs зазначають, що попит на техніку та комплектувальні для ШІ залишається високим. До того ж частина замовлень уже закріплена довгостроковими контрактами. Це означає, що значний обсяг попиту на наступний рік фактично вже сформований.

В ING Bank також очікують, що валюти країн, пов'язаних із технологічним виробництвом, матимуть хороші перспективи. Серед причин називають значні надходження від експорту та обмін валютної виручки місцевими компаніями.

Додаткову підтримку азійським валютам можуть забезпечити ослаблення американського долара та зниження цін на нафту. Саме такі тенденції закладають у свої прогнози Goldman Sachs та ING.

Які азійські валюти вже показують зростання

Деякі валюти регіону вже продемонстрували хороші результати. Зокрема, корейський вон від початку 2026 року зміцнився майже на 8% і став одним із лідерів зростання в Азії.

Серед валют, які також показали позитивну динаміку, опинилися сінгапурський долар та малайзійський рингіт.

Водночас тайванський долар поки не зміг скористатися високим попитом на технологічну продукцію. Він ослаб до найнижчого рівня з 2016 року.

Однією з причин стало те, що експортери не повертали до країни основну частину зароблених за кордоном коштів.

Окрему увагу аналітики ING приділяють індійській рупії. Інтерес до неї зріс після нещодавнього зміцнення. Підтримку валюті забезпечують стабільне економічне зростання Індії, перенесення виробництва до країни та постійні іноземні інвестиції.

Які валюти можуть втратити позиції

Не всі азійські валюти мають однаково хороші перспективи. Зокрема, Morgan Stanley очікує, що тайський бат і надалі відчуватиме тиск.

Серед причин називають повільне економічне зростання Таїланду, низьку привабливість інвестицій у місцеву валюту та високу дохідність американських облігацій.

Не надто оптимістичні прогнози також стосуються індонезійської рупії та філіппінського песо. За оцінками Morgan Stanley, вони можуть поступатися іншим валютам регіону.

На ситуацію впливають невизначеність у внутрішній політиці та слабкі темпи економічного зростання. Зокрема, індонезійська рупія вже опустилася до нового історичного мінімуму.

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