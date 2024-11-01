Борьба с уклонением от уплаты налогов — Нацбанк дал рекомендации

Здание НБУ. Фото: УНІАН

Национальный банк Украины (НБУ) издал рекомендации для банков и небанковских финансовых учреждений по механизмам так называемого "дробления бизнеса". Использование таких механизмов может свидетельствовать о разработке и применении схем уклонения от уплаты налогов.

Об этом сообщает прессслужба Нацбанка.

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Подробнее о рекомендациях

В письме Национального банка, адресованном банкам, небанковским учреждениям и банковским ассоциациям, указано, что использование механизмов "дробления бизнеса" может указывать на разработку и реализацию схем уклонения от уплаты налогов. Это предполагает искусственное распределение ведения бизнеса юридического лица через других субъектов хозяйствования, в частности, привлечение физических лиц-предпринимателей (ФЛП), имеющих право использовать упрощенную систему налогообложения.

Такие схемы имеют специфические признаки, которые могут указывать на связи между юридическим лицом и ФЛП, примеры которых приведены в вышеуказанном письме. Национальный банк отметил, что если в результате анализа будет установлено, что клиенты принадлежат к определенной группе, это может свидетельствовать о связи деятельности предприятия с уклонением от уплаты налогов.

В таком случае финансовые учреждения обязаны уведомить Госфинмониторинг о таких финансовых операциях, а также принять решение о дальнейших деловых отношениях, учитывая выявленные риски в соответствии с требованиями законодательства в сфере финансового мониторинга.

Следуя этим рекомендациям, банки и небанковские финансовые учреждения смогут усовершенствовать свои внутренние системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения. Это также позволит повысить эффективность управления рисками.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины сохраняют твердую позицию по введению усиленных требований к карточным переводам украинцев. Соответствующий шаг призван предотвратить уклонение от уплаты налогов.

Мы также писали, что в конце октября НБУ ухудшил прогноз по индексу потребительских цен (ИПЦ) на 2024-2025 годы. Основными факторами роста цен на продовольственные товары стали более низкие, чем ожидалось, урожаи сельскохозяйственных культур, удорожание сырья, увеличение производственных затрат и ослабление гривны.