Боротьба з ухиленням від сплати податків — Нацбанк дав рекомендації

Будівля НБУ. Фото: УНІАН

Національний банк України (НБУ) видав рекомендації для банків і небанківських фінансових установ стосовно механізмів так званого "дроблення бізнесу". Використання таких механізмів може свідчити про розробку та застосування схем ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

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Детальніше про рекомендації

У листі Національного банку, адресованому банкам, небанківським установам та банківським асоціаціям, зазначено, що використання механізмів "дроблення бізнесу" може вказувати на розробку та реалізацію схем ухилення від сплати податків. Це передбачає штучний розподіл ведення бізнесу юридичної особи через інших суб'єктів господарювання, зокрема залучення фізичних осіб-підприємців (ФОП), які мають право використовувати спрощену систему оподаткування.

Такі схеми мають специфічні ознаки, які можуть вказувати на зв'язки між юридичною особою та ФОП, приклади яких наведені у вищезазначеному листі. Національний банк зазначив, що якщо в результаті аналізу буде встановлено, що клієнти належать до певної групи, це може свідчити про зв’язок діяльності суб’єкта господарювання з ухиленням від сплати податків.

У такому випадку фінансові установи зобов’язані повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції, а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин, враховуючи виявлені ризики, відповідно до вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Дотримуючись цих рекомендацій, банки та небанківські фінансові установи зможуть вдосконалити свої внутрішні системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення. Це також дозволить їм підвищити ефективність управління ризиками.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Національному банку України зберігають тверду позицію щодо запровадження посилених вимог до карткових переказів українців. Відповідний крок покликаний запобігти ухиленню від сплати податків.

Ми також писали, що наприкінці жовтня НБУ погіршив прогноз щодо індексу споживчих цін (ІСЦ) на 2024–2025 роки. Основними факторами зростання цін на продовольчі товари стали нижчі, ніж очікувалося, врожаї сільськогосподарських культур, подорожчання сировини, збільшення виробничих витрат і ослаблення гривні.