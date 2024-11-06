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Банки будут предоставлять информацию о финоперациях клиентов

6 ноября 2024 15:17
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Ужесточение контроля за финансовыми преступлениями — Зеленский подписал закон о раскрытии банками личных данных клиентов
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг" в среду, 6 ноября. В частности, это изменит правила реагирования банков в случае получения запросов от полиции по поводу махинаций со средствами.

Об этом говорится в карточке законопроекта №11043.

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Подробнее о законе

Основные положения закона включают следующие ключевые аспекты:

  • Обязательства банков и финансовых учреждений предоставлять информацию по запросу Нацполиции, в частности финансовые операции и направления перечисления средств.
  • Разрешение объединенным кредитным союзам привлекать кредиты от иностранных доноров в валюте.
  • Совершенствование механизма присоединения кредитных союзов, позволяющего мелким союзам продолжить деятельность, объединившись с более развитыми учреждениями. Это позволит распределить административные расходы между участниками и обеспечить более эффективное ведение бизнеса.

Какие данные клиентов будут предоставлять банки

Теперь для предотвращения или прекращения неправомерных платежных операций, имеющих признаки уголовного преступления, поставщики платежных услуг обязаны немедленно предоставлять информацию по электронным запросам Национальной полиции Украины.

В частности, это включает следующие данные:

  • сведения о платежной операции, в частности фамилия, имя и отчество (или полное наименование) получателя;
  • название поставщика платежных услуг получателя; уникальный идентификатор получателя;
  • идентификатор платежного устройства;
  • код, идентифицирующий операцию в платежной системе;
  • полный номер платежного инструмента и номер счета получателя.

Напомним, с октября 2024 года по решению Национального банка в Украине начали действовать ограничения на переводы граждан с карты на карту, которые были введены для предотвращения использования рынка платежных услуг в противоправных целях. Известны детали ограничений и следующие решения регулятора в этом направлении.

Мы также писали, что в Украине гражданам, использующим свои банковские счета для отмывания средств, придется уплатить дополнительные налоги. Использование счетов для таких операций может привести к значительным финансовым затратам.

законопроект Владимир Зеленский Нацполиция деньги банки банковская тайна

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