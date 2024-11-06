Посилення контролю за фінансовими злочинами — Зеленський підписав закон про розкриття банками особистих даних клієнтів

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг" у середу, 6 листопада. Зокрема, це змінить правила реагування банків у разі отримання запитів від поліції щодо махінацій з коштами.

Про це йдеться в картці законопроєкта №11043.

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Детальніше про закон

Основні положення закону включають такі ключові аспекти:

Зобов'язання банків та фінансових установ надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема про фінансові операції та напрямки перерахування коштів.

Дозвіл об’єднаним кредитним спілкам залучати кредити від іноземних донорів у валюті.

Вдосконалення механізму приєднання кредитних спілок, що дозволить дрібним спілкам продовжити діяльність, об’єднавшись із більш розвиненими установами. Це дасть можливість розподілити адміністративні витрати між учасниками і забезпечити ефективніше ведення бізнесу.

Які дані клієнтів будуть надавати банки

Тепер для запобігання або припинення неправомірних платіжних операцій, які мають ознаки кримінального правопорушення, постачальники платіжних послуг зобов'язані негайно надавати інформацію на електронні запити Національної поліції України.

Зокрема, це включає такі дані:

відомості про платіжну операцію, зокрема прізвище, ім’я та по батькові (або повне найменування) отримувача;

назва постачальника платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача;

ідентифікатор платіжного пристрою;

код, що ідентифікує операцію в платіжній системі;

повний номер платіжного інструменту та номер рахунку отримувача.

Нагадаємо, з жовтня 2024 року за рішенням Національного банку в Україні почали діяти обмеження на перекази громадян з карти на карту, які запровадили для запобігання використання ринку платіжних послуг в протиправних цілях. Відомі деталі обмежень та наступні рішення регулятора у цьому напрямку.

Ми також писали, що в Україні громадянам, які використовують свої банківські рахунки для відмивання коштів, доведеться сплатити додаткові податки. Використання рахунків для таких операцій може призвести до значних фінансових витрат.