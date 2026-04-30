Банки контролируют финансовые операции украинцев: кто не избежит финансового мониторинга в 2026 году

В Украине банки в 2026 году проводят усиленный финансовый мониторинг как в отношении рядовых клиентов, так и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Так, банковские счета могут оказаться под блокировкой из-за финансовых операций, которые покажутся финучреждениям подозрительными. Проблема в том, что большинство людей не понимают, по каким правилам работает финмониторинг.

Детальнее об этом рассказывается в статье издания Телеграф.

Как сейчас банки проводят финансовый мониторинг

В рамках интеграционных процессов Украина должна присоединиться к европейской платежной зоне SEPA (Single Euro Payments Area). Для этого Верховная Рада должна проголосовать за №14327, однако украинские банки уже внедряют европейские практики. Например, как пояснили в пресс-службе Sense Bank, финансовое учреждение может запрашивать у клиента документы:

во время открытия счета;

в процессе обслуживания.

"В случае непредоставления документов банк обязан отказаться от установления (поддержания) деловых отношений", — рассказали в банке.

То есть если клиент не предоставит банку документы, которые требовались, то действующий счет закроют, а потенциальному клиенту откажут в открытии счета.

Почему финансовый мониторинг могут не пройти рядовые украинцы

Кроме проблемы с непредоставлением документов, банкам может не понравиться, если движение средств не будет соответствовать доходам человека. Еще одним серьезным триггером для банков является использование счета, как "промежуточный этап" — когда через счет переводят "чужие" деньги:

от разных отправителей, но от одного получателя;

одинаковые суммы платежей и так далее.

По словам юриста из "Адвокатского бюро Ивана Хомича" Светланы Шаларь, особенно банки интересуются биржами и частыми международными переводами без логики.

"Речь идет о переводах без соответствующего назначения, которые подтверждаются другими документами", — подчеркнула она.

Кроме того, как отметил адвокат юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Чередниченко, украинцы часто выбирают неправильную стратегию защиты: регулярно получая мелкие переводы, они называют это помощью от родственников или возвращением мелких долгов. Именно из-за этого граждане не проходят финансовый мониторинг.

Эксперт также назвал еще ряд причин, по которым физические лица проваливают финмониторинг:

не могут подтвердить доходы от самозанятости из-за того, что банки хотят получить официальные договоры и акты выполненных работ;

объективно не способны предоставить экономическое обоснование или документальное подтверждение целесообразности быстрого транзита средств, когда деньги почти сразу после поступления переводятся дальше или снимаются наличными;

делают расчеты за криптовалюту, а банки требуют предоставить всю историю торгов и подтвердить законность начального фиатного капитала.

Почему финмониторинг слишком сложный для ФОПов

Как объяснил Максим Чередниченко, есть 3 причины, которые мешают ФОПам пройти финансовый мониторинг. Это:

наличие технических связей с рисковыми контрагентами;

квалификация деятельности предпринимателя, как фиктивной, поскольку отсутствуют обычные операционные расходы;

структурные финансовые потоки не соответствуют входящим платежам и заявленным кодам КВЭД.

"Сейчас и банки, и налоговая служба, анализируют диспропорции между оборотами ФЛП и уплаченными им налогами, оценивают уровень официальных зарплат работников и проверяют фискализацию расчетов через использование РРО", — сказал адвокат.

Эти критерии, по словам Чередниченко, появились из-за острой необходимости устранить человеческий фактор и коррупционные риски во время проверок.

