Главная Финансы Банки блокируют счета граждан: кто из украинцев в зоне риска

Банки блокируют счета граждан: кто из украинцев в зоне риска

Дата публикации 30 апреля 2026 18:07
Банки контролируют финансовые операции украинцев: кто не избежит финансового мониторинга в 2026 году
Человек возле банкомата, банковское отделение, человек подписывает документ. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине банки в 2026 году проводят усиленный финансовый мониторинг как в отношении рядовых клиентов, так и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Так, банковские счета могут оказаться под блокировкой из-за финансовых операций, которые покажутся финучреждениям подозрительными. Проблема в том, что большинство людей не понимают, по каким правилам работает финмониторинг.

Детальнее об этом рассказывается в статье издания Телеграф, передает Новини.LIVE.

Как сейчас банки проводят финансовый мониторинг

В рамках интеграционных процессов Украина должна присоединиться к европейской платежной зоне SEPA (Single Euro Payments Area). Для этого Верховная Рада должна проголосовать за №14327, однако украинские банки уже внедряют европейские практики. Например, как пояснили в пресс-службе Sense Bank, финансовое учреждение может запрашивать у клиента документы:

  • во время открытия счета;
  • в процессе обслуживания.

"В случае непредоставления документов банк обязан отказаться от установления (поддержания) деловых отношений", — рассказали в банке.

То есть если клиент не предоставит банку документы, которые требовались, то действующий счет закроют, а потенциальному клиенту откажут в открытии счета.

Почему финансовый мониторинг могут не пройти рядовые украинцы

Кроме проблемы с непредоставлением документов, банкам может не понравиться, если движение средств не будет соответствовать доходам человека. Еще одним серьезным триггером для банков является использование счета, как "промежуточный этап" — когда через счет переводят "чужие" деньги:

  • от разных отправителей, но от одного получателя;
  • одинаковые суммы платежей и так далее.

По словам юриста из "Адвокатского бюро Ивана Хомича" Светланы Шаларь, особенно банки интересуются биржами и частыми международными переводами без логики.

"Речь идет о переводах без соответствующего назначения, которые подтверждаются другими документами", — подчеркнула она.

Кроме того, как отметил адвокат юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Чередниченко, украинцы часто выбирают неправильную стратегию защиты: регулярно получая мелкие переводы, они называют это помощью от родственников или возвращением мелких долгов. Именно из-за этого граждане не проходят финансовый мониторинг.

Эксперт также назвал еще ряд причин, по которым физические лица проваливают финмониторинг:

  • не могут подтвердить доходы от самозанятости из-за того, что банки хотят получить официальные договоры и акты выполненных работ;
  • объективно не способны предоставить экономическое обоснование или документальное подтверждение целесообразности быстрого транзита средств, когда деньги почти сразу после поступления переводятся дальше или снимаются наличными;
  • делают расчеты за криптовалюту, а банки требуют предоставить всю историю торгов и подтвердить законность начального фиатного капитала.

Почему финмониторинг слишком сложный для ФОПов

Как объяснил Максим Чередниченко, есть 3 причины, которые мешают ФОПам пройти финансовый мониторинг. Это:

  • наличие технических связей с рисковыми контрагентами;
  • квалификация деятельности предпринимателя, как фиктивной, поскольку отсутствуют обычные операционные расходы;
  • структурные финансовые потоки не соответствуют входящим платежам и заявленным кодам КВЭД.

"Сейчас и банки, и налоговая служба, анализируют диспропорции между оборотами ФЛП и уплаченными им налогами, оценивают уровень официальных зарплат работников и проверяют фискализацию расчетов через использование РРО", — сказал адвокат.

Эти критерии, по словам Чередниченко, появились из-за острой необходимости устранить человеческий фактор и коррупционные риски во время проверок.

Как рассказывали Новини.LIVE, для некоторых украинцев финансовый мониторинг вводят пожизненно. Это правило, в частности, касается топ-чиновников. Также под конролем находятся счета связанных с ними лиц.

Как сообщали Новини.LIVE, есть определенные операции, которые могут спровоцировать банк провести проверку. Так, финансовый мониторинг точно начнется из-за нетипичных или подозрительных транзакций со стороны клиента. На некоторые переводы контролирующий орган точно обратит внимание.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
