Банки контролюють фінансові операції українців: хто не уникне фінансового моніторингу у 2026 році

В Україні банки у 2026 році проводять посилений фінансовий моніторинг як щодо пересічних клієнтів, так і фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Так, банківські рахунки можуть опинитися під блокуванням через фінансові операції, які видадуться фінустановам підозрілими. Проблема у тому, що більшість людей не розуміють, за якими правилами працює фінмоніторинг.

Як зараз банки проводять фінансовий моніторинг

У рамках інтеграційних процесів Україна має приєднатися до європейської платіжної зони SEPA (Single Euro Payments Area). Для цього Верховна Рада має проголосувати за №14327, однак українські банки вже впроваджують європейські практики. Наприклад, як пояснили у пресслужбі Sense Bank, фінансова установа може запитувати у клієнта документи:

під час відкриття рахунку;

в процесі обслуговування.

"У разі ненадання документів банк зобов’язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин", — розповіли у банку.

Тобто якщо клієнт не надасть банку документи, які вимагалися, то діючий рахунок закриють, а потенційному клієнту відмовлять у відкритті рахунку.

Чому фінансовий моніториг можуть не пройти пересічні українці

Крім проблеми із ненаданням документів, банкам може не сподобатися, якщо рух коштів не відповідатиме доходам людини. Ще одним серйозним тригером для банків є використання рахунку, як "проміжний етап" — коли через рахунок переводять "чужі" гроші:

від різних відправників але від одного отримувача;

однакові суми платежів тощо.

За словами юриста адвокатського бюро Івана Хомича Світлани Шаларь, особливо банки цікавляться біржами та частими міжнародними переказами без логіки.

"Йдеться про перекази без відповідного призначення, що підтверджуються іншими документами", — підкреслила вона.

Крім того, як зазначив адвокат юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Максим Чередніченко, українці часто обирають неправильну стратегію захисту: регулярно отримуючи дрібні перекази, вони пояснюють їх допомогою від родичів або поверненням дрібних боргів. Саме через це громадяни не проходять фінансовий моніторинг.

Експерт також назвав ще ряд причин, через які фізичні особи провалюють фінмоніторинг:

не можуть підтвердити доходи від самозайнятості через те, що банки хочуть отримати офіційні договори та акти виконаних робіт;

об'єктивно не здатні надати економічне обґрунтування або документальне підтвердження доцільності швидкого транзиту коштів, коли гроші майже відразу після надходження переказуються далі або знімаються готівкою.

роблять розрахунки за криптовалюту, а банки вимагають надати усю історію торгів і підтвердити законність початкового фіатного капіталу.

Чому фінмоніторинг заскладний для ФОПів

Як пояснив Максим Чередніченко, є 3 причини, які заважають ФОПам пройти фінансовий моніторинг. Це:

наявність технічних зв'язків з ризиковими контрагентами;

кваліфікація діяльності підприємця, як фіктивної, оскільки відсутні звичайні операційні витрати;

структурні фінансові потоки не відповідають вхідним платежам та заявленими кодами КВЕД.

"Зараз і банки, і податкова служба, аналізують диспропорції між оборотами ФОПа та сплаченими ним податками, оцінюють рівень офіційних зарплат працівників та перевіряють фіскалізацію розрахунків через використання РРО", — сказав адвокат.

Ці критерії, за словами Чередніченка, з'явилися через гостру необхідність усунути людський фактор та корупційні ризики під час перевірок.

