Депозиты в банках: сохранятся ли деньги, если финучреждение станет неплатежеспособным

Человек возле банкомата. Фото: Новини.LIVE

Многие люди считают банки надежными учреждениями. И действительно, некоторые доказали надежность благодаря своему многолетнему существованию. Но бывает и такое, что банки признают неплатежеспособными, и тогда клиенты не понимают, что вообще будет с их деньгами.

Редакция Новини.LIVE об этом подробнее.

Банкротство банка и возврат вкладов

В Украине работает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и именно эта организация, от имени государства, начисляет денежные возмещения, если Национальный банк Украины (НБУ) признает какой-то из банков неплатежеспособным. Процесс возврата средств вкладчикам, как пояснили эксперты образовательной платформы Нацбанка "Гаразд", начинается на этапе введения временной администрации в финучреждениях, где возникли проблемы.

Сейчас украинцы могут рассчитывать на полную государственную гарантию. Это означает, что во время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения им возмещают 100% депозита, а также начисленные проценты. Впоследствии размер гарантированной суммы будет на уровне 600 000 гривен, тогда как до полномасштабной войны речь шла лишь о 200 000 гривен.

Возврат в случае банкротства банка касается и валютных вкладов, однако получить доллары или евро обратно не получится. Деньги пересчитают в гривну по официальному курсу, действовавшему накануне начала вывода банка с рынка.

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Как получить свои деньги

Украинцы могут лично прийти в отделение любого из банков-агентов с паспортом и идентификационным кодом (РНОКПП). Некоторые финучреждения услугу по возврату денег предоставляют онлайн.

Также эту услугу вкладчики могут заказать в Дії. После авторизации нужно открыть раздел "Услуги" и выбрать Возврат вкладов". Затем найти обанкротившийся банк, в котором был ваш счет и указать карточку "єПидтримка", на которую зачислятся деньги.

Как рассказывали Новини.LIVE, у украинцев есть время до 30 июня, чтобы потратить деньги Нацкешбека. Если не уложиться в сроки — они вернутся в госбюджет. Проверить баланс и расходы можно в приложении "Дія".

Также Новини.LIVE объясняли, как украинские банки работают в условиях полномасштабной войны. Несмотря на ракетные обстрелы и блэкауты, финучреждения не останавливают свою работу. Более того — банки даже оказывают техническую помощь партнерам за рубежом.