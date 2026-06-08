Депозити в банках: чи збережуться гроші, якщо фінустанова стане неплатоспроможною

Людина біля банкомату. Фото: Новини.LIVE

Багато людей вважають банки надійними установими. І справді, деякі довели надійність завдяки своєму багаторічному існуванню. Та буває й таке, що банки визнають неплатоспроможними, і тоді клієнти не розуміють, що взагалі буде з їхніми грошима.

Редакція Новини.LIVE про це детальніше.

Банкрутство банку й повернення вкладів

В Україні працює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і саме ця організація, від імені держави, нараховує грошові відшкодування, якщо Національний банк України (НБУ) визнає якийсь із банків неплатоспроможним. Процес повернення коштів вкладникам, як пояснили експерти освітньої платформи Нацбанку "Гаразд", розпочинається на етапі введення тимчасової адміністрації у фінустановах, де виникли проблеми.

Зараз українці можуть розраховувати на повну державну гарантію. Це означає, що під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення їм відшкодовують 100% депозиту, а також нараховані відсотки. Згодом розмір гарантованої суми буде на рівні 600 000 гривень, тоді як до повномасштабної війни йшлося лише про 200 000 гривень.

Повернення у разі банкрутства банку стосуються й валютних вкладів, однак отримати долари чи євро назад не вийде. Гроші перерахують у гривню за офіційним курсом, що діяв напередодні початку виведення банку з ринку.

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Як отримати свої гроші

Українці можуть особисто прийти у відділення будь-якого з банків-агентів з паспортом та ідентифікаційним кодом (РНОКПП). Деякі фінустанови послугу з повернення грошей надають онлайн. А деяких фінустановах послуга з повернення грошей надається онлайн.

Також цю послугу вкладники можуть замовити в Дії. Після авторизації потрібно відкрити розділ "Послуги" та обрати "Повернення вкладів". Потім знайти збанкрутілий банк, у якому був ваш рахунок та вказати картку "єПідтримка", на яку зарахуються кошти.

Як розповідали Новини.LIVE, в українців є час до 30 червня, щоб витратити гроші Нацкешбеку. Якщо не вкластися в терміни — гроші повернуться до держбюджету. Перевірити баланс і витрати можна у застосунку "Дія".

Також Новини.LIVE пояснювали, як українські банки працюють в умовах повномасштабної війни. Попри ракетні обстріли та блекаути, фінустанови не зупиняють свою роботу. Ба більше — банки навіть надають технічну допомогу партнерам за кордоном.