Пенсии многодетным в Украине — когда можно пойти на наслуженный отдых

Многодетная семья. Фото: УНІАН

Многодетные матери в Украине могут воспользоваться правом на досрочный уход на пенсию в 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа. В отдельных условиях можно получить прибавку к пенсии.

Об этом Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказывает в Facebook.

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Детальнее о пенсиях многодетной мамы

Женщины, имеющие пятерых или более детей и воспитавших их до шести лет, могут выйти на пенсию досрочно в 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа. Если детей воспитывал отец, он может претендовать на пенсию в 55 лет при минимуме 20 лет стажа.

Уход за детьми до трехлетнего возраста, который осуществлялся до 1 января 2004 года, засчитывается в страховой стаж при предоставлении свидетельства о рождении каждого ребенка.

Следует подчеркнуть, что для зачисления периода ухода за ребенком в стаж, мать должна не работать во время ухода. После 2004 года это время учитывается в стаж только при условии получения пособия по уходу за ребенком до трех лет.

С 2005 года период ухода засчитывается автоматически на основании данных реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Для оформления досрочной пенсии понадобятся следующие документы:

заявление;

паспорт;

свидетельство о браке (если меняли фамилию);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж;

свидетельства о рождении детей;

паспорта детей (при наличии).

Как многодетным мамам получить прибавку к пенсии

В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" от 01.06.2000 № 1767-III, матерям, родившим и воспитавшим пяти или более детей до шестилетнего возраста (включая усыновленных детей), к пенсии начисляется надбавка. Эта надбавка в зависимости от количества детей составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В случае смерти матери или лишения родительских прав, если воспитание детей до шестилетнего возраста осуществлял отец, право на пенсию за особые заслуги перед Украиной предоставляется именно отцу.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине из более 10,34 млн пенсионеров получают выплаты выше 10 тыс. гривен на заслуженном отдыхе только 12,7%. Остальные граждане имеют значительно меньшие пенсии.

Мы также писали, что большинство украинских граждан получают пенсии, не превышающие 10 тыс. гривен. Однако существуют категории граждан, которые на законодательном уровне имеют право на самые высокие выплаты.