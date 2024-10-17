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Багатодітні мами можуть достроково вийти на пенсію — що відомо

17 жовтня 2024 18:33
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Пенсії багатодітним в Україні — коли можна піти на наслужений відпочинок
Багатодітна родина. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Багатодітні матері в Україні можуть скористатися правом на достроковий вихід на пенсію у 50 років за наявності щонайменше 15 років страхового стажу. За окремих умов можна також отримати надбавку до пенсії.

Про це Пенсійний фонд України (ПФУ) розповідає у Facebook.

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Детальніше про пенсії багатодітної мами

Жінки, які мають п'ятьох або більше дітей і виховали їх до шести років, можуть вийти на пенсію достроково у 50 років за умови наявності 15 років страхового стажу. Якщо дітей виховував батько, він може претендувати на пенсію у 55 років за умови мінімум 20 років стажу.

Догляд за дітьми до трирічного віку, який здійснювався до 1 січня 2004 року, зараховується до страхового стажу за умови надання свідоцтва про народження кожної дитини.

Варто підкреслити, що для зарахування періоду догляду за дитиною до стажу, мати повинна не працювати під час догляду. Після 2004 року цей час враховується до стажу лише за умови отримання допомоги по догляду за дитиною до трьох років.

З 2005 року період догляду зараховується автоматично на підставі даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Для оформлення дострокової пенсії знадобляться такі документи:

  • заява;
  • паспорт;
  • свідоцтво про шлюб (якщо змінювали прізвище);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • трудова книжка або інші документи, що підтверджують страховий стаж;
  • свідоцтва про народження дітей;
  • паспорти дітей (за наявності).

Як багатодітним мамам отримати надбавку до пенсії

Відповідно до пункту 6 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" від 01.06.2000 № 1767-ІІІ, матерям, які народили та виховали п’ятьох або більше дітей до шестирічного віку (включаючи усиновлених дітей), до пенсії нараховується надбавка. Ця надбавка, залежно від кількості дітей, становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав, якщо виховання дітей до шестирічного віку здійснював батько, право на пенсію за особливі заслуги перед Україною надається саме батьку. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з понад 10,34 млн пенсіонерів отримують виплати, вищі за 10 тис. гривень на заслуженому відпочинку, лише 12,7%. Решта громадян мають значно менші пенсії.

Ми також писали, що більшість українських громадян отримують пенсії, що не перевищують 10 тис. гривень. Проте існують категорії громадян, які на законодавчому рівні мають право на найвищі виплати.

виплати стаж гроші ПФУ пенсії діти

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