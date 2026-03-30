АЗС в Украине изменили цены: сколько стоят бензин, дизель и газ 30 марта

АЗС ОККО во Львове.

Сети автозаправочных станций в Украине в понедельник, 30 марта, обновили цены на бензин, дизель и газ. Некоторое топливо подорожало, другие позиции остались на уровне пятницы, 27 марта.

Сколько стоит топливо на АЗС 30 марта

Лидеры украинского рынка топлива, по данным сайта "Минфин", пересмотрели цены на бензин, дизель и газ неравномерно.

Так, Ukrnafta повысила стоимость бензина А95+ на три гривны по сравнению с пятницей, 27 марта.

Поэтому в понедельник, 30 марта, литр этого вида топлива на АЗС сети стоит 71,99 грн/литр. На другие виды цены за выходные не изменились:

А-95 — 68,99 грн/л;

А-92 — 65,99 грн/л;

дизельное топливо — 81,99 грн/л;

газ автомобильный — 45,99 грн/л.

ОККО повысила на одну гривну цены на дизельное топливо и газ. Клиенты этой сети АЗС могут заправиться 30 марта по таким ценам:

Читайте также:

А-95 Pulls — 77,99 грн/л;

А-95 Евро — 74,99 грн/л;

ДТ Евро — 87,99 грн/л;

газ — 47,99 грн/л.

На АЗС сеть WOG также подорожали дизельное топливо и газ на одну гривну. Цены 30 марта такие:

А-95 Mustang — 77,99 грн/л;

А-95 Евро-5 — 74,99 грн/л;

ДТ Евро-5 — 87,99 грн/л;

газ — 47,98 грн/л.

На заправках "БРСМ-Нафта" за выходные выросли цены на все имеющиеся виды топлива. Бензин А-95 подорожал на 10 копеек — до 68,94 грн/л. Стоимость дизеля повысилась на одну гривну — до 82,99 грн/л. На 41 копейку подорожал газ — до 44,71 грн/л.

Цены на топливо в Украине 30 марта.

На каких АЗС в Украине самое дешевое топливо

В понедельник, 30 марта, самую низкую цену на бензин А-95+ предлагают автозаправочные станции сети Ukrnafta — 71,99 грн/л.

Бензином А-95 выгоднее всего заправлять авто на АЗС "БРСМ-Нафта".

А-92 есть в наличии только на заправках Ukrnafta по 65,99 грн/л.

В этой же сети самое дешевое дизельное топливо — 81,99 грн/л.

Владельцам автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием, выгоднее всего заправляться на АЗС "БРСМ-Нафта", где автогаз предлагают по 45,99 грн/л.

Что будет с ценами на топливо в Украине

Эксперт по энергетике Станислав Игнатьев объяснил в эфире День.LIVE, что уже на этой неделе дизель в Украине может подорожать до 95-96 грн/л, а бензин — до 92-94 грн/л.

Он отметил, что в документах на поставку зафиксирована высокая закупочная стоимость, что может толкнуть стоимость дизеля к высокой отметке.

Сейчас, по словам эксперта, взлета удается избегать благодаря вмешательству государственного игрока. Роль ценового якоря взяла на себя сеть Ukrnafta.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, чего ждать от цен на топливо в Украине. Финансовый аналитик Алексей Кущ объяснил, как повлияет на рынок война на Ближнем Востоке. При условии ее продолжения цены на украинских АЗС могут достичь критической черты.

Также Новини.LIVE писали, как украинцам сэкономить на топливе. ПриватБанк начал выплачивать кэшбек владельцам автомобилей и водителям по государственной программе. Она предусматривает частичный возврат потраченных средств на бензин, дизельное топливо и автогаз.

