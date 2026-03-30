АЗС в Україні змінили ціни: скільки коштують бензин, дизель та газ 30 березня

АЗС ОККО у Львові.

Мережі автозаправних станцій в Україні у понеділок, 30 березня, оновили ціни на бензин, дизель та газ. Деяке пальне подорожчало, інші позиції залишилися на рівні п’ятниці, 27 березня.

Скільки коштує пальне на АЗС 30 березня

Лідери українського ринку пального, за даними сайту "Мінфін", переглянули ціни на бензин, дизель та газ нерівномірно.

Так, Ukrnafta підвищила вартість бензину А95+ на три гривні, порівняно з п’ятницею, 27 березня.

Тож у понеділок, 30 березня, літер цього виду пального на АЗС мережі коштує 71,99 грн/літр. На інші види ціни за вихідні не змінилися:

А-95 — 68,99 грн/л;

А-92 — 65,99 грн/л;

дизельне пальне — 81,99 грн/л;

газ автомобільний — 45,99 грн/л.

ОККО підвищила на одну гривню ціни на дизельне пальне та газ. Клієнти цієї мережі АЗС можуть заправитися 30 березня за такими цінами:

Читайте також:

А-95 Pulls — 77,99 грн/л;

А-95 Євро— 74,99 грн/л;

ДП Євро — 87,99 грн/л;

газ — 47,99 грн/л.

На АЗС мережа WOG також подорожчали дизельне пальне та газ на одну гривню. Ціни 30 березня такі:

А-95 Mustang — 77,99 грн/л;

А-95 Євро-5 — 74,99 грн/л;

ДП Євро-5 — 87,99 грн/л;

газ — 47,98 грн/л.

На заправках "БРСМ-Нафта" за вихідні зросли ціни на усі наявні види пального. Бензин А-95 подорожчав на 10 копійок — до 68,94 грн/л. Вартість дизеля підвищилася на одну гривню — до 82,99 грн/л. На 41 копійку подорожчав газ — до 44,71 грн/л.

Ціни на пальне в Україні 30 березня. Графіка: Новини.LIVE

На яких АЗС в Україні найдешевше пальне

У понеділок, 30 березня, найнижчу ціну на бензин А-95+ пропонують автозаправні станції мережі Ukrnafta — 71,99 грн/л.

Бензином А-95 найвигідніше заправляти авто на АЗС "БРСМ-Нафта".

А-92 є в наявності лише на заправках Ukrnafta по 65,99 грн/л.

В цій же мережі найдешевше дизельне пальне — 81,99 грн/л.

Власникам автівок, оснащених газобалонним обладнанням, найвигідніше заправлятися на АЗС "БРСМ-Нафта", де це пальне пропонують по 45,99 грн/л.

Що буде з цінами на пальне в Україні

Експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв пояснив в ефірі День.LIVE, що вже цього тижня дизель в Україні може подорожчати до 95-96 грн за літр, а бензин — до 92-94 грн/л.

Він зазначив, що в документах на постачання зафіксована висока закупівельна вартість зафіксована, що може штовхнути вартість дизеля до високої позначки.

Зараз, за словами експерта, злету вдається уникати завдяки втручанню державного гравця. Роль цінового якоря взяла на себе мережа Ukrnafta.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чого чекати від цін на пальне в України. Фінансовий аналітик Олексій Кущ пояснив, як вплине на ринок війна на Близькому Сході. За умови її продовження ціни на українських АЗС можуть сягнути критичної межі.

Також Новини.LIVE писали, як українцям зекономити на пальному. ПриватБанк почав виплачувати кешбек власникам автівок та водіям за державною програмою. Вона передбачає часткове повернення витрачених коштів на бензин, дизельне пальне та автогаз.