Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 22 июля

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

В Украине за последние сутки цены на топливо не изменились. Стоимость бензина, дизельного горючего и автогаза на заправках остается на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 22 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового портала, 22 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,11 грн/л;

А-95 — 56,53 грн/л;

А-92 — 53,66 грн/л;

дизельное топливо — 52,77 грн/л;

сжиженный газ — 26,96 грн/л.

A-95+ — 60,04 грн/л;

А-95 — 56,49 грн/л;

А-92 — 53,51 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,70 грн/л;

сжиженный газ — 26,73 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 22 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 22 июля будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Neftek — 51,49 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

Напомним, обязательный техосмотр для легковых автомобилей был упразднен еще в 2011 году. Однако для других видов транспорта это требование остается и в случае отсутствия ТО водителям грозит штраф.

Мы также писали, что украинский парламент 18 июля одобрил во втором чтении законопроект №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо. Также народные депутаты поддержали правку (№267) о газе.