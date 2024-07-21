Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 22 липня

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

В Україні за останню добу ціни на пальне не змінились. Вартість бензину, дизельного пального та автогазу на заправках залишається на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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За даними моніторингового порталу, 22 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,11 грн/л;

А-95 — 56,53 грн/л;

А-92 — 53,66 грн/л;

дизельне пальне — 52,77 грн/л;

скраплений газ — 26,96 грн/л.

A-95+ — 60,04 грн/л;

А-95 — 56,49 грн/л;

А-92 — 53,51 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,70 грн/л;

скраплений газ — 26,73 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 22 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 22 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Neftek — 51,49 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

Нагадаємо, обов'язковий техогляд для легкових автомобілів було скасовано ще у 2011 році. Однак для інших видів транспорту ця вимога залишається, і у разі відсутності ТО водіям загрожує штраф.

Ми також писали, що український парламент 18 липня схвалив у другому читанні законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на пальне. Також народні депутати підтримали правку (№267) про газ.