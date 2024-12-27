Хакерская атака на госреестры — клиенты ПриватБанка остались без денег

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые клиенты государственного "ПриватБанка" пострадали из-за недавней хакерской атаки на государственные реестры. Граждане остались без средств к существованию из-за невозможности повторной отправки исполнителем постановления об определении основного счета для снятия ареста.

Об этом говорится на сайте "Минфин", где можно оставить жалобы на работу банков.

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Как рассказала одна из клиенток, из-за остановки работы автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) невозможно отправить постановление для предоставления доступа к законодательно разрешенной лимитированной сумме с арестованных счетов в 14,2 тыс. грн. Банк не видит постановления от 28 ноября 2024 года.

Женщина подчеркнула, что является внутренне перемещенным лицом, а из-за проблем с реестрами — отсутствуют средства к существованию.

"Обращалась в онлайн-поддержку, помощи не оказывают. Пишут ожидать? А как жить тогда? Нужно снять арест в пределах 14200 грн с зарплатного счета. Постановление есть в Дії, в электронном суде, в АСИП. Но нет доступа к этим реестрам из-за хакерской атаки. Вопрос: каким образом повторно отправить это постановление? ВПЛ из Донецкой обл. У меня нет больше счетов и средств существованию", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

Рекомендации ПриватБанка

В банке отреагировали на жалобу, отметив, что с целью стабильной работы услуг и продуктов банка специалисты работают с использованием альтернативных источников данных на период до полного возобновления деятельности реестров.

Там обнародовали несколько вариантов снятия ареста с лимитированной суммы:

путем обращения представителя исполнительной службы в любое отделение финучреждения и регистрации документов о снятии с сотрудником банка;

путем отправки заказного письма по адресу банка для входящей корреспонденции (ул. Набережная Победы, 30, г. Днепр, 49094, Украина).

Напомним, 19 декабря госреестры испытали самую масштабную за последнее время кибератаку. Утраты персональных данных не произошло, однако восстановление уничтоженных записей в госреестре законодательство не предусматривает.

Ранее мы писали, что ПриватБанк уточнил, когда необходимо осуществить перевыпуск карты. Такое требование касается граждан, находящихся за границей.