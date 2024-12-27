Хакерська атака на держреєстри — клієнти ПриватБанку залишились без грошей

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі клієнти державного "ПриватБанку" постраждали через нещодавню хакерську атаку на державні реєстри. Громадяни залишились без засобів до існування через неможливість повторного надсилання виконавцем постанови про визначення основного рахунку для зняття арешту.

Про це зазначається на сайті "Мінфін", де можна залишити скарги на роботу банків.

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Як розповіла одна з клієнток, через зупинку роботи автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) неможливо відправити постанову для надання доступу до законодавчо дозволеної лімітованої суми з арештованих рахунків у 14,2 тис. грн. Банк не бачить постанову від 28 листопада 2024 року.

Жінка зауважила, що є внутрішньо переміщеною особою, а через проблеми з реєстрами — відсутні засоби до існування.

"Зверталась в онлайн-підтримку, допомоги не надають. Пишуть очікувати? А як жити тоді? Потрібно зняти арешт в межах 14200 грн з зарплатного рахунку. Постанова є в Дії, в електронному суді, в АСВП. Але нема доступу до цих реєстрів через хакерську атаку. Питання: яким чином повторно відправити цю постанову? Відповідь, будь ласка, надайте, як найшвидше. Я ВПО з Донецької обл. У мене нема більше рахунків і засобів існування", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Рекомендації ПриватБанку

У банку відреагували на скаргу, зазначивши, що з метою стабільної роботи послуг та продуктів банку, фахівці працюють з використанням альтернативних джерел даних на період до повного відновлення діяльності реєстрів.

Там оприлюднили кілька варіантів зняття арешту з лімітованої суми:

шляхом звернення представника виконавчої служби до будь-якого відділення фінустанови та реєстрації документів про зняття зі співробітником банку;

шляхом відправлення замовного листа на адресу банку для вхідної кореспонденції (вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна).

Нагадаємо, 19 грудня держреєстри зазнали наймасштабнішої за останній час кібератаки. Втрати персональних даних не сталось, проте відновлення знищених записів в держреєстрі законодавство не передбачає.

Раніше ми писали, що ПриватБанк уточнив, коли необхідно здійснити перевипуск картки. Така вимога стосується громадян, які перебувають за кордоном.