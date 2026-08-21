Карты ПриватБанка: какие типы необходимо заменить и как это сделать

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE

Некоторым клиентам государственного финансового учреждения "ПриватБанк" необходимо обратиться в отделение для замены банковских карт, срок действия которых неоднократно продлевался в период военного положения. При отсутствии такой возможности — процедуру можно будет выполнить онлайн или на основании доверенности.

О том, какие карты подлежат замене, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Причины, по которым требуется перевыпуск карт ПриватБанка

Со времени полномасштабного российского вторжения государственное банковское учреждение неоднократно продлевало действие карт, срок которых истек в феврале 2022 года. Соответствующий процесс каждый раз происходил в автоматическом режиме и позволял использовать их для различных расчетов.

Гражданам можно не перевыпускать пластиковые карты, даже если срок их действия давно истек, если они используются для следующих операций:

Оплата в точках продаж через POS-терминалы;

Снятие наличных через банкоматы;

Выполнение большинства операций в приложении и на портале "Приват24";

Пополнение счета любым способом.

Однако для некоторых финансовых операций использование карт может оказаться проблематичным. В частности, речь идет о:

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Снятие наличных/операции на зарубежных сервисах;

Обмен валют через приложение и веб-банкинг "Приват24".

В связи с этим в банке рекомендуют клиентам обратиться в отделение для перевыпуска пластиковых носителей.

Согласно информации банка, речь идет о следующих типах карт с истекшим сроком действия:

Карты "Универсальная";

Карты для выплат (пенсионные, для социальных выплат и т. п.);

Карты "Gold";

Карты "Юниор";

Бизнес-карты;

Премиальные карты.

Как полноценно пользоваться услугами ПриватБанка

В банке для клиентов доступно несколько вариантов продолжения полноценного использования карт. В частности, можно:

Оформить цифровую карту Digital через "Приват24" — она позволит расплачиваться в торговых сетях через смартфон, снимать наличные в банкоматах ПриватБанка. Перевыпустить пластиковую карту в любом отделении ПриватБанка. Заказать доставку перевыпущенной карты по Украине/за границу.

Услуга доставки будет бесплатной до конца года, после чего по Украине будет взиматься комиссия в размере 80 грн (вместе с НДС).

В частности, заказать карту можно в системе "Приват24", выполнив следующие шаги:

Выбрав в меню "Кошелек";

Нажав на карту для замены;

Указав необходимый адрес для доставки;

подтвердив операцию "Заказать карту".

Также можно оформить нотариальную доверенность, с которой доверенное лицо может прийти в банк и перевыпустить карту без присутствия владельца.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому ПриватБанк выплачивает на карты по 2 000 грн. Речь идет о госпрограмме "Скрининг здоровья 40+". Она предусматривает предоставление денежной помощи на медицинское обследование каждому 40-летнему украинцу. В частности, клиенты могут оформить выплаты на карты через государственный банк (как виртуальные, так и физические карты).

Еще Новини.LIVE писали о том, какие документы требует ПриватБанк для подтверждения средств в случае продажи имущества. Согласно правилам, при блокировке счета финансовое учреждение может провести проверку законности источников доходов, запросив дополнительные документы. На разблокировку счета может уйти от трех до пяти дней во время первичной проверки.