Как снять арест с заблокированных счетов — украинцам объяснили

Человек стоит возле банкомата. Фото: УНИАН

Украинские суды даже во время полномасштабной войны могут обязать исполнительную службу принудительно взыскать задолженность с банковских счетов граждан. Это означает, что счет могут полностью заблокировать, а человек останется без доступа к собственным деньгам.

Тем в Министерстве юстиции Украины объяснили, могут ли украинцы восстановить доступ к своим картам, особенно если на них хранится зарплата или социальные выплаты.

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Какие счета могут арестовать и как снять ограничения

Под арест могут попасть все средства физического лица — независимо от их назначения. Решение об этом принимают государственный или частный исполнитель.

Что касается снятия ограничений то, если мы говорим о банковском счете, на который человек получает социальную помощь, пенсию, зарплату или стипендию, то такую карточку не должны арестовывать, поскольку это запрещает закон. Но на практике банки часто используют обычные текущие счета для этих выплат из-за технических ограничений. Поэтому если под ограничение попал такой счет, нужно:

обратиться к госисполнителю и написать заявление об отмене ареста;

предоставить документы, подтверждающие назначение счета — справку из банка или от работодателя, ПФУ или другого органа, который перечисляет деньги.

Арест реально отменить полностью. Это возможно:

после того, как закончится исполнительное производство;

если исполнительный документ вернут в суд;

в случае отмены мер обеспечения иска;

если весь долг был оплачен;

если выяснится, что документ не подлежит исполнению или должник больше не обязан его выполнять.

Напомним, НБУ в 2025 году установил украинцам лимиты на карточные транзакции. Так, гражданам запретили отправлять на карты других физических лиц более 150 тыс. грн в месяц.

Также мы рассказывали, что НБУ хочет сделать денежные переводы более прозрачными, поэтому требует от банков информировать клиентов о конечных участниках транзакций.