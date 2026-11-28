Люди на поле проверяют документы. Фото: Magnific

Владельцы земельных паев могут не уплачивать минимальное налоговое обязательство за участки, которые официально передали в аренду. В таком случае эта обязанность возлагается на арендатора. Однако если договор не оформлен надлежащим образом, налоговая служба может начислить платеж именно владельцу земли.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Кто уплачивает налог за сданный в аренду пай

Если владелец сельскохозяйственной земли официально передал ее в аренду, субаренду, эмфитевзис или иное пользование, минимальное налоговое обязательство (МНО) уплачивает лицо, пользующееся участком. То есть владельцу пая не нужно самостоятельно перечислять этот платеж в бюджет.

Главное условие — договор должен быть оформлен в соответствии с законодательством. Передача земли должна быть официальной, с надлежащим оформлением и государственной регистрацией права пользования.

Если же собственник самостоятельно обрабатывает землю или фактически передал её аграрию без должным образом оформленного договора, обязанность по уплате МПЗ может остаться за ним.

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Когда владельцу пая придется платить

Для физических лиц, не зарегистрированных в качестве предпринимателей, общую сумму минимального налогового обязательства определяет налоговая служба. Налоговое уведомление-решение направляется по налоговому адресу собственника до 1 июля года, следующего за отчетным.

В то же время МПЗ не означает, что человек должен повторно уплатить все начисленные средства. При расчете учитываются отдельные налоги, которые уже были уплачены в течение года. К ним относятся земельный налог за соответствующий участок, а также НДФЛ и военный сбор с доходов от продажи собственной сельскохозяйственной продукции.

В бюджет необходимо перечислить только положительную разницу между начисленным МПЗ и суммой платежей, которые можно зачесть.

Например, если общий МПЗ составляет 4 000 гривен, а владелец уже уплатил 1 000 гривен земельного налога и 1 500 гривен налогов с продажи урожая, доплатить нужно 1 500 гривен.

Если сумма учтенных платежей превышает начисленный МПЗ, дополнительно платить ничего не нужно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что больничные выплаты от Пенсионного фонда сокращаются на 23% из-за налоговых отчислений. Из выплат удерживают 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Из-за этого фактическая сумма, которую получает работник, меньше начисленной.

Украинцы также могут вернуть часть средств, потраченных на обслуживание ипотечного кредита. Для этого нужно оформить налоговую скидку по уплаченным процентам и подать декларацию до 31 декабря 2026 года. По истечении этого срока воспользоваться скидкой по расходам 2025 года уже не получится.