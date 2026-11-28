Люди на полі перевіряють документи. Фото: Magnific

Власники земельних паїв можуть не сплачувати мінімальне податкове зобов'язання за ділянки, які офіційно передали в оренду. У такому разі цей обов'язок покладається на орендаря. Однак якщо договір не оформлений належним чином, податкова може нарахувати платіж саме власнику землі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

Реклама

Хто сплачує податок за зданий в оренду пай

Якщо власник сільськогосподарської землі офіційно передав її в оренду, суборенду, емфітевзис або інше користування, мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ) сплачує особа, яка користується ділянкою. Тобто власнику паю не потрібно самостійно перераховувати цей платіж до бюджету.

Головна умова — договір має бути оформлений відповідно до законодавства. Передача землі повинна бути офіційною, з належним оформленням і державною реєстрацією права користування.

Якщо ж власник самостійно обробляє землю або фактично передав її аграрію без належно оформленого договору, обов'язок зі сплати МПЗ може залишитися за ним.

Читайте також:

Коли власнику паю доведеться платити

Для фізичних осіб, які не зареєстровані підприємцями, загальну суму мінімального податкового зобов'язання визначає податкова служба. Податкове повідомлення-рішення надсилають за податковою адресою власника до 1 липня року, наступного за звітним.

Водночас МПЗ не означає, що людина повинна повторно сплатити всі нараховані кошти. Під час розрахунку враховують окремі податки, які вже були сплачені протягом року. До них належать земельний податок за відповідну ділянку, а також ПДФО та військовий збір із доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції.

До бюджету потрібно перерахувати лише позитивну різницю між нарахованим МПЗ та сумою платежів, які можна зарахувати.

Наприклад, якщо загальне МПЗ становить 4 000 гривень, а власник уже сплатив 1 000 гривень земельного податку та 1 500 гривень податків із продажу врожаю, доплатити потрібно 1 500 гривень.

Якщо сума врахованих платежів перевищує нараховане МПЗ, додатково сплачувати нічого не потрібно.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що лікарняні від Пенсійного фонду зменшуються на 23% через податкові відрахування. Із виплат утримують 18% ПДФО та 5% військового збору. Через це фактична сума, яку отримує працівник, менша за нараховану.

Українці також можуть повернути частину коштів, витрачених на обслуговування іпотечного кредиту. Для цього потрібно оформити податкову знижку за сплаченими процентами та подати декларацію до 31 грудня 2026 року. Після завершення цього строку скористатися знижкою за витратами 2025 року вже не вийде.