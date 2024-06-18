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Аналитики Bernstein спрогнозировали рост биткоина до миллиона долларов — когда это произойдет

18 июня 2024 05:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Цена биткоина вырастет до 1 миллиона долларов — прогноз от Bernstein
Монета биткоин на фоне своего роста. Иллюстративное фото: Unsplash
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Аналитики американской компании Bernstein прогнозируют биткоину золотые горы. Специалисты считают, что уже к концу 2025 года известнейшая криптовалюта достигнет отметки в 200 тысяч долларов, а менее чем через 10 лет — до 1 миллиона долларов.

Об этом сообщает Bitcoin Magazine в пятницу, 14 июня.

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Прогнозы роста биткоина от Bernstein

По данным аналитиков, уже к 2023 году биткоин вырастет до 1 миллиона долларов. Они объясняют это высоким спросом на спотовые биткоин-ETF и ограниченным предложением в будущем.

Также аналитики отметили влияние основателя американской технологической компании MicroStrategy Майкла Сейлора, благодаря которому растет популярность биткоина. Так, он стал ассоциироваться с первой криптовалютой, а его компания является ведущей в покупке биткоинов.

"MicroStrategy позиционирует себя как компания с активной биткоин-стратегией, с использованием заемного капитала против пассивных спотовых биржевых фондов (ETF). За последние четыре года активная стратегия компании привела к росту цены биткоина", — отметили аналитики.

Они добавили, что уверенности прогнозам придает и то, что такие учреждения, как BlackRock и Fidelity, начинают благосклоннее относиться к криптовалюте и инвестировать. Bernstein отмечает, что приливы в эти регулируемые инструменты способствуют быстрому росту цены биткоина.

Перспективы покупки биткоина

Напомним, Майк Сейлор заявил, что нужно не выжидать, а покупать биткоин прямо сейчас, потому что в будущем первая криптовалюта может стоить астрономических сумм. В то же время генеральный директор компании Tether Паоло Ардоино признался, что биткоин среди прочих 14 тысяч криптовалют наиболее уникален и в нем он уверен больше всего.

Добавим, что генеральный директор криптовалютного кастодиального сервиса BitGo Майк Белше прогнозирует возможный рост биткоина вдвое уже до конца этого года.

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