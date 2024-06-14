Чому варто довіряти біткоїну і чим він унікальний — думка Паоло Ардоіно

Цифрова монета біткоїн. Фото: ixbt.com

Генеральний директор компанії Tether Паоло Ардоіно заявив, що біткоїн серед інших 14 тисяч криптовалют найбільш унікальний і в ньому він впевнений найбільше. Він прирівняв біткоїн до годинника.

Про це повідомляє Cointelegraph у четвер, 13 червня, з посиланням на заяву Паоло Ардоіно під час дискусії "Еволюція майнінгу" на конференції BTC у Празі.

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Чому варто бути впевненим у біткоїні

"Біткоїн — єдиний приклад криптовалюти, якою керує тільки математика і яку неможливо змінити. Розробники інших криптовалют постійно випускають нові версії ПЗ, змінюють кредитно-грошову політику, пропонують інфляційні та дефляційні моделі", — зазначив Ардоіно.

Скриншот повідомлення зі сторінки в Х компанії Tether

Він порівняв біткоїн із годинником, що працюватиме вічно, і назвав його єдиною децентралізованою криптовалютою.

Також Ардоіно зізнався, що ставиться скептично до мемкоїнів.

"Мені подобаються меми, але не мемкоїни. Біткоїн і цей клас активів перебувають у протилежних частинах сектора", — пояснив CEO Tether.

Як заробляти на біткоїні

Нагадаємо, що американський підприємець та інвестор, автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі пояснив, що найпростіший спосіб стати багатою людиною — інвестувати у біткоїни.

Також генеральний директор криптовалютного кастодіального сервісу BitGo Майк Белше прогнозує можливе зростання біткоїна вдвічі вже до кінця цього року. Таким чином вартість криптовалюти становитиме щонайменше 125 тисяч доларів.

Додамо, що поточна ринкова капіталізація біткоїна сягає близько 1,37 трильйона доларів, що перевищує сукупну ринкову вартість акцій трьох найбільших банків світу.